בכיר לשעבר במוסד, שנחקר באזהרה במסגרת פרשת "קטאר-גייט", השתתף בדיוני צוות המשא ומתן לשחרור החטופים בתחילת המלחמה. כך פורסם הערב (שני) ב"כאן חדשות".

חברים בצוות המו"מ שהשתתפו בדיונים, שנערכו בישראל, לא היו מודעים לקשריו העסקיים של הבכיר לשעבר עם קטאר. בחלק מהדיונים שימש כנציג המוסד הרשמי והציג את עמדת הארגון.

בשיחה עם הכתב אמר הבכיר לשעבר, כי דיווח על קשריו עם קטאר הן למוסד והן לנציג צה"ל בצוות, האלוף במילואים ניצן אלון.

מנגד, מבדיקת "כאן חדשות" עלה כי במוסד לא ידעו על קשריו, וציינו כי סביר שלא היו מאפשרים לו לשמש כנציג הארגון אילו ידעו.

הבכיר לשעבר השתתף בדיוני הצוות במשך כשבועיים, תחילה כנציג המוסד ולאחר מכן כיועץ. לאחר תקופה זו הפסיק לקחת חלק בדיונים.