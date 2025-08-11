שר התקשורת שלמה קרעי פנה אל נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית כדי למלא את חובת ההיוועצות הקבועה בחוק בנוגע למינוי.

במכתבו, הגדיר את עמית כ"ממלא מקום נשיא העליון", זאת מאחר ולטענתו אינו מכיר במינויו לנשיא.

עוזרת הנשיא, דינה זהורי, סירבה להעביר את המכתב עד שיתוקן וייכתב "נשיא העליון". קרעי שלח מכתב נוסף בו ציין "השופט יצחק עמית", אך גם מכתב זה נדחה.

קרעי כתב ברשת X: "לגינוני כבוד יש משמעות אך לא ניתן לכפות אותם עלי, בפרט שאף אזרח בישראל עוד לא ראה את כתב המינוי חתום".

הוא הורה ללשכתו להשיב לעמית כי מבחינתו חובת ההתייעצות קוימה, וכי הימנעות עמית מייעוץ לא שוללת את סמכות השר לפעול בנושא.

בדבריו הוסיף כי "החלטתו של השופט להתגדר מאחורי תארים, בשעה שיש צורך ציבורי דחוף בהפעלת התשתית המינהלית לשידור הציבורי - חושפת סדר עדיפויות המקדם את גינוני ההדר של הממסד השיפוטי המנותק מעם על פני האינטרס הציבורי".

קרעי קבע כי אם בתוך 14 ימים לא יתקבל מכתב ייעוץ, הדבר ייחשב כהימנעות או התנגדות להדחה, וכי חובת ההתייעצות קוימה.

עוד ביקש להבהיר כי בית המשפט כפוף לחוק, וכי החלטות שיפוטיות המפרות את החוק "לא יוקוימו".