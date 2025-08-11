הזמר יוחאי אביטן, תלמיד ישיבה תיכונית, משחרר את הסינגל החדש "לב טהור". מדובר בקאבר לשירו של דורון בראון, בהפקה מוזיקלית של שרון לוי ובראון עצמו.

השיר, המתואר כתפילה אישית, מבטא אמירת תודה לאלוהים ובקשה לרוח אלוקית שתנחם, תשמח ותביא לריפוי הנפש. מילות השיר עוסקות בתקווה ובעתיד טוב יותר.

לדברי אביטן, "כששמעתי את 'לב טהור', משהו בי נפתח. הרגשתי שזה לא רק שיר - זו תפילה, תקווה, ריפוי. היה לי ברור שאני חייב לבצע אותו מחדש - בדרך שלי". לדבריו, לצד יציאת הסינגל, הוא ממשיך לשאת בלבו תקווה לשובם של כל החטופים לביתם במהרה.