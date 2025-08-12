לינץ' ערבי נגד יהודי בבנימין: אזרח שטעה בדרכו הלילה (שלישי) ונכנס בטעות לכפר מוכמס הסמוך לכביש 60, הותקף בידי המון ערבי שזיהה אותו כיהודי.

האזרח ניסה לברוח מהמקום במכוניתו, אך ההמון רגם את מכוניתו באבנים תוך ניסיון לפגוע בו. לאחר דקות הצליח להימלט רגלית מהמקום ואותר בידי אנשי חווה סמוכה שהקפיצו למקום את כוחות הביטחון.

כוח צבאי שנכנס לכפר הצליח לחלץ את רכבו של התושב אך טרם נעצרו חשודים במעשה.

מתיישבים באזור מציינים כי מדובר בכפר ערבי שביצע כבר סדרת תקיפות בשנה האחרונה, ונהנה מתמיכה קבועה של פעילי שמאל קיצוני שאף מתגוררים בבית בכפר כדי "לשמור על הפלסטינים מפני תקיפות מתנחלים".

לדבריהם "בחלק מהתקיפות שכוונו ברובן כנגד נקודות התיישבות סמוכות, אף נפצעו רועי צאן שנזקקו לטיפול רפואי. באחת מהן שבוצעה בידי למעלה מ-100 ערבים מהכפר, איתרו כוחות משטרה אקדח איירסופט וסכינים ברכבו של אחד הפורעים שננטש בזירת התקיפה".