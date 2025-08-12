צפו: המסר לאבינתן אור החטוף בעזה בחתונת אחותו פורום תקווה

אמונה אור, אחותו של אבינתן אור החטוף בעזה, התחתנה אמש (שני) עם בחיר ליבה מרדכי מאיר נעם שרייבר.

באירוע השתתפו בני משפחות חטופים וגם חטופים שהוחזרו לישראל ביניהם נועה ארגמני.

הרב המקדש, ראש ישיבת ההסדר בצפת הרב אייל יעקובוביץ', אמר בחופה: "אנחנו רוצים להגיד לאבינתן שאנחנו חולים מרוב אהבה אליו - כל עם ישראל. בכל מקום רואים את התמונה שלך ומזכירים אותך אבינתן. אמונה ומרדכי מקימים את הבית שלהם מכוח המסירות שלך לחיות, לקיים את עם ישראל, ומכוח האמונה שלך לחזור לכאן.

נשפיע שפע של תפילה, של כוח, גאולה ואהבה לכל עם ישראל שסובל ונמצא בחושך. אנחנו צריכים להאיר את האור, לשלוח מכאן קו עצום של אמונה ושמחה".