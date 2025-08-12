גבר כבן 50 נספה הלילה בשריפה שפרצה בדירה בקומה השמינית ברחוב המייסדים בנתניה.

אישה כבת 60 פונתה מהמקום במצב קשה, כשהיא מחוסרת הכרה, ואישה נוספת - בת 53 - פונתה במצב קל.

"בדרך לאירוע, כשהתקרבנו לרחוב, ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מהקומה השמינית בבניין", אמרו החובשים אלי אייזנבך, משה בריז ורועי גימפוביץ.

השלושה אמרו כי לאחר שחולצה אליהם האישה שנפגעה באורח קל, "סיפרו לנו שישנם עוד שני לכודים נוספים בקומה, ואכן, לאחר זמן מה, חילצו אלינו אישה כבת 60 שהיא מחוסרת הכרה לאחר ששאפה עשן. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב".

לדברי החובשים, "לאחר מכן, חילצנו אלינו פצוע נוסף, גבר כבן 50, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאף עשן רב. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה מאוד ולא יציב, תוך כדי שאנו נלחמים על חייו ומבצעים פעולות החייאה מתקדמות". בסופו של דבר, נקבע מותו בבית החולים.

מכבאות והצלה נמסר כי לוחמי האש פעלו בשריפה "בעבודות מורכבות, שכללו חתירה למגע עם מוקד הבעירה, סריקות לאיתור לכודים ושחרור עשן מהמבנה".