משטרת מונטריאול הודיעה הלילה (יום ג') כי עצרה גבר בן 24 בחשד שתקף גבר יהודי לעיני ילדיו בפארק בעיר.

היהודי תועד מוכה כשהוא על הקרקע לעיני ילדיו. לאחר מכן השליך התוקף את הכיפה של היהודי למי מזרקה.

המשטרה במונטריאול מסרה כי החשוד נמצא כעת בחקירה בידי חוקרים, ותיק החקירה יועבר למשרד התובע הכללי של קוויבק לשם בחינת הגשת כתב אישום אפשר. "משטרת מונטריאול לא חסכה כל מאמץ לאתר את החשוד, והיא ממשיכה בחקירתה במטרה לשפוך אור מלא על נסיבות המעשה הפלילי הזה".

עוד נמסר: "המשטרה מבקשת להודות לאזרחים שתרמו להשגת תוצאה זו, בכך שמסרו לנו מידע שסייע באיתור החשוד".

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, התייחס לתקיפה: "התקיפה על אב יהודי במונטריאול מול ילדיו, היא מעשה אלימות מחריד. לכל אחד בקנדה יש זכות לחיות בביטחה. מחשבותיי עם הקורבן ובני משפחתו בזמן ההחלמה".