משלחת של חמאס הגיעה למצרים ושם הוצגה לה יוזמה חדשה לעסקה כוללת עם ישראל. היוזמה החדשה כוללת עסקה מקיפה לשחרור כל החטופים הישראלים, החיים והחללים, בתמורה לאסירים פלסטינים.

לפי ההצעה, חמאס יידרש להסכים למפת נסיגה חדשה של צה"ל ברצועת עזה, "תחת פיקוח ערבי-אמריקני - עד שיושג פתרון קבע לסוגיית פירוז הנשק והשלטון בעזה".

לפי ההצעה חמאס יקפיא את פעילות הזרוע הצבאית שלו ויתפרק מנשקו, כשהמתווכות יהיו ערבות לכך - וגם טורקיה.

גורם ביטחוני טען: "הסיכויים שחמאס יסכים ליוזמה המצרית נמוכים. זה לא נראה אפשרי. בסופו של דבר, חמאס הוא ארגון טרור שספק אם יסכים להתפרק מנשקו - אבל אולי ההשפעה הטורקית על חמאס תצליח והערבויות ממנה יצליחו להביא לפתרון".