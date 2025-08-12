לא מדובר בעוד פיזיותרפיסט או מאמן כושר. עידן שוורצמן, מפתח שיטת ADR רואה בכל פציעה מורכבת התחלה של מסע. עבורו, גם קטיעה, גם אירוע מוחי וגם טראומה גופנית קשה הם לא קו סיום. הם קריאה לפעולה.

בקליניקות השיקום שלו, ובתוך בתים פרטיים של מטופלים שלא יכולים לצאת, עידן בונה תהליך שמטרתו היא להחזיר תפקוד דרך תנועה עם תוצאות מוכחות.

מעבר לשיקום: להחזיר משמעות

עידן לא מסתפק בהחזרת טווח תנועה או הפחתת כאב. הוא פועל כדי להחזיר לאנשים את היכולת לתפקד - לעמוד, ללכת, להרים דברים, להרגיש חזקים שוב. הוא עובד עם חיילים קטועי גפיים, נפגעי קרבות, מבוגרים לאחר ניתוחים מורכבים, וגם ילדים עם הפרעות התפתחותיות.

החזון שלו פשוט: "כל אחד זכאי להזדמנות שנייה בתנועה."

שיטת ADR שפיתח מבוססת על שלושה שלבים:

Assess - אבחון תפקודי מעמיק

Detect - איתור דפוסי תנועה שגויים ומקורות עומק לבעיה

Restore - שיקום אקטיבי מותאם אישית

אבל אל תצפו למפגשים שגרתיים. כל מפגש עם עידן הוא שילוב של ניתוח ביומכני, תרגול מנטלי וטיפול ידני מותאם, גישה הוליסטית שמסתכלת על האדם, לא רק על הסימפטום.

ההבדל בין טיפול שגרתי לשיקום אמיתי מתחיל בהבנה עמוקה של הגוף

הרפואה הקלאסית לרוב מתמקדת בסימפטומים - מרשם, מנוחה, או סדרת תרגילים כללית. אבל מה אם המקור האמיתי של הכאב נמצא בכלל במקום אחר? הקינזיולוגיה היישומית, התחום שבו עידן מתמחה, בוחנת את הגוף כמערכת חכמה אחת עם קשרים עדינים בין המוח, השרירים, העצבים והיציבה.

במקום לטפל רק באזור הכואב, עידן מחפש את המקום שבו שרירים שלא פועלים כמו שצריך, דפוסי תנועה שהתבלבלו, מערכת עצבים שלא שולחת את הפקודות הנכונות.

באמצעות טכניקות מדויקות הוא מצליח להפעיל מחדש את הקשר בין הגוף למוח, ולהחזיר את האדם לתפקוד יומיומי, גם במקרים שנראו חסרי תקווה.

זה לא קסם, זו הבנה עמוקה של איך הגוף באמת עובד, ומה הוא צריך כדי להחלים.

מגובה במדע ומוכח בשטח

מחקרים רפואיים מאשרים את מה שעידן כבר יודע מהשטח:

✅ טיפול קינזיולוגי מותאם אישית יכול להאיץ שיקום ב־40%.

✅ הפעלה מדויקת של שרירים מקצרת את זמן ההחלמה, מונעת פציעות חוזרות ומחזירה ביטחון תנועתי.

למשל, פציעות כמו נקיעת קרסול, שבדרך כלל מחייבות 2-3 שבועות של פיזיותרפיה, משתקמות לעיתים תוך ימים ספורים באמצעות שיטת ADR.

שיקום אחרי כאבי גב תחתון, שיכול להימשך מעל חודש, מתקצר לעיתים לחצי מהזמן.

אבל עידן לא מתרשם רק ממספרים, הוא מסתכל לאנשים בעיניים. הוא רואה את החייל שנקטעה רגלו וחזר ללכת עם ביטחון. את המטופלת בת ה־74 שחזרה לעלות מדרגות לבד. את הילד שפתאום הצליח לרוץ עם שאר חבריו לראשונה.

שיקום שהוא גם תקווה

הסיפור של עידן סובב סביב גוף, אבל נוגע בנפש. כי כשאדם מאבד תפקוד הוא מאבד גם חלק מהחופש שלו, מהעצמאות, מהזהות. השיקום הפיזי הוא רק חלק מהתהליך.

"אני לא מחזיר תנועה. אני עוזר לאנשים להחזיר לעצמם שליטה," הוא אומר.

עובדים יחד עם עמותות שיקום

שיטת ADR משולבת כיום בפרויקטים לשיקום פצועי צה"ל וביוזמות פרטיות בשיתוף עמותות. עידן פועל בשיתוף פעולה עם גופים רפואיים, רופאים ואנשי מקצוע נוספים כדי להבטיח שכל מטופל יקבל מעטפת שלמה, גם פיזית וגם רגשית.

היתרון הגדול של השיטה?

היא ניתנת ליישום גם בבית. בין אם מדובר במטופל המרותק למיטה, בקשיש שלא יכול להגיע לקליניקה או בחייל צעיר בתקופת שיקום - עידן מגיע אליהם. השירות הביתי הופך את התהליך לנגיש, אינטימי ויעיל הרבה יותר.

לסיכום

החזון של עידן שוורצמן 'עידן התנועה' הוא לא להבטיח ניסים. הוא פשוט מזכיר אמת חשובה: הגוף מסוגל להשתקם. לפעמים, הוא רק צריך מישהו שיאמין בו מספיק כדי להוביל אותו לשם.

אם אתם או אדם שאתם אוהבים מתמודדים עם כאב, פציעה או ירידה בתפקוד אולי הגיע הזמן לפגוש מישהו שראה את הכול מבפנים, ובחר להילחם. לא רק על הגוף אלא על החיים.