מאבק בעבירות דמי חסות דוברות המשטרה

שלושה חשודים נעצרו אתמול (שני) בג'סר אל זרקא, בחשד שהשתלטו על רצועת חוף ציבורית בגן לאומי, גבו דמי חסות ממבקרי החוף, העסיקו שוהה בלתי חוקי והחזיקו סמים בכמות שלא לצריכה עצמית.

החקירה התנהלה ביחידת פרוטקשן צפון של להב 433 ומשטרת מחוז חוף, מרחב מנשה, בשיתוף יחידת רומ"ח, תחנת ג'סר אל זרקא ושיטור ימי חיפה.

החשודים נחקרים בגין עבירות של גביית דמי חסות, אחזקת מקרקעין בכוח, ניהול עסק ללא רישיון, עבירות מס, הסגת גבול פלילית וסחר בסמים.

על פי החשד, המעורבים פעלו במשך תקופה ארוכה לאחר שפלשו לרצועת חוף בגן הלאומי והשתלטו עליה. עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו כוחות המשטרה על מתחם מעגן הדייג בכפר הדייגים ועצרו את שלושת החשודים.

במהלך הפשיטה נתפס שוהה בלתי חוקי אשר על פי החשד הועסק במקום, וכן סמים בכמות שאינה לצריכה עצמית. גורמי אכיפה נוספים פשטו במקביל על עסקי החשודים לצורך אכיפה מנהלית ופלילית.

החשודים נחקרים ביחידת הפרוטקשן בצפון ובהתאם לממצאים יוחלט על המשך מעצרם.