איפה הייתם בשבעה באוקטובר. מספר ימים חלפו מאז נהרג שחקן הכדורגל הערבי סולימאן אל-עובייד, שכונה "פלה הפלסטיני", בעזה.

מותו של שחקן העבר הערבי יוחס לישראל כשנטען כי זה נהרג בתור לקבלת סיוע הומניטרי בעזה בשבוע שעבר, אך זה כבר הוכח כבר כי מדובר בשקר.

באופ"א, ארגון הכדורגל האירופי, בחרו לציין את מותו של שחקן העבר הערבי כשכתבו בחשבונם הרשמי ברשת X - "פרידה מסולימאן אל-עובייד, 'פלה הפלסטיני'. כישרון שנתן תקווה לאינספור ילדים, גם בשעות החשוכות ביותר".

מי שזעמו על כך שלא נכתב כי השחקן נהרג כביכול על ידי ישראל הם שחקן העבר שונא ישראל גארי ליניקר וכוכב האלופה האנגלית ליברפול, מוחמד סלאח המצרי שציוצו כנגד ישראל חרך את הרשת ועורר סערה גדולה.

כעת יש מי שלא שותקים בבריטניה ומגיבים לשני השחקנים.

בטור דעה שפרסם אוליבר בראון ב"טלגרף" הבריטי, כתב: "מכל הנושאים לבחור בהם לקונספירציית שתיקה, זה כנראה לא היה הבחירה הנבונה ביותר של ליניקר. אחרי הכל, כאשר 1,195 ישראלים נטבחו על ידי חמאס ב-7 באוקטובר 2023, גם אז 'לא שמענו אותו'. ביום שבו התרחש הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה, ההודעה היחידה של 'המצפון המוסרי של הכדורגל' ברשתות הייתה: 'סופר ספרס בפסגת הטבלה'".

בראון אף מחא כנגד ארגון הכדורגל האירופי, אופ"א, כשכתב כי "מבחינה פורמלית, לא הייתה לאופ"א חובה להתייחס לנושא, שכן פלסטין שייכת להתאחדות האסיאתית ואינה תחת חסותה. לעומת זאת, רציחתו של שחקן הכדורגל הישראלי לשעבר, ליאור אסולין בפסטיבל נובה, עברה בשתיקה מוחלטת מצד אופ"א לפני 22 חודשים, על אף שישראל כן שייכת לאופ"א. במשך 674 ימים, פרט זה נותר ללא כל אזכור מצד אלכסדר צ'פרין - או מצד ליניקר".

בראון המשיך ותקף גם את כוכב נבחרת מצרים ושחקן ליברפול, סלאח, כשכתב נגדו כי "כעסו של סלאח צריך להיות מופנה דווקא לממשלת מצרים שלו, ולא לגוף א-פוליטי כמו אופ"א. מצרים נוקטת קו נוקשה בסירוב לאפשר לפלסטינים פגועים לעבור במעבר רפיח לסיני, בטענה שישראל לא תאפשר להם לשוב, וכי עקירה כזו תחזק את התמיכה בחמאס ותחריף את המתיחות. אולי מוטב היה לסלאח להתמודד עם הגישה הזו בארצו במקום להופיע בהצהרות ריקות ברשתות".

"קשה לקחת אותך ברצינות כ'מצפן מוסרי' אם המוסר שלך חד-צדדי עד כדי התעלמות מרצח כדורגלן ישראלי - או מהטבח ההמוני ביהודים שהצית את כל הסבב הנוכחי", כתב בראון בטור הדעה באחד מכלי התקשורת הגדולים ביותר בבריטניה.