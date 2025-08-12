וסרלאוף פונה בדמעות למשפחות ערוץ כנסת

במהלך דיון בכנסת פנה השר יצחק וסרלאוף בדמעות למשפחות החטופים, ותיאר את תחושת האחריות הכבדה המלווה אותו.

"אני חי עם מצפון שדוקר אותי השכם וערב", אמר, והוסיף כי לבו "כל הזמן איתכם, שלוש פעמים ביום, נושא את שמותיהם של החטופים בתפילותיי".

השר הדגיש כי מדובר ב-50 חטופים, אך הכאב חורג ממספרם. "הם נלקחו כמיעוטים כי הם בני העם שלנו... זה שייך לכל המדינה, לכל מי שלב יהודי בקרבו". לדבריו, הדרך הנכונה היא להשיב את כולם בבת אחת, ללא הבחנה בין חטוף לחטוף.

וסרלאוף הוסיף כי הוא אינו מסוגל לעמוד מול הורים ולומר שהממשלה בחרה בילד אחד ולא בילד אחר. "המציאות מורכבת", ציין, "אבל זה לא מסיר מאיתנו את האחריות". לדבריו, המטרה היא "לזעזע את עמודי הסיפים" כדי לייצר תזוזה שתוביל לבשורה על השבתם.

השר הבהיר כי נושא השבת החטופים נמצא תמיד על שולחן הדיונים בקבינט המדיני-ביטחוני. "אני לא חושב שיש אחד בחדר שאומר לא אכפת לי", אמר, והוסיף כי הוא מביט בעיני חבריו לדיונים ומאמין ש"הדבר אפשרי, וגם יקרה", על אף הקושי.