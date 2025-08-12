חברת ארקיע הודיעה הבוקר (יום ג') כי תשוב להפעיל טיסות ישירות לבנגקוק החל מסוף חודש נובמבר.

במהלך מסיבת עיתונאים שערך הודיעה מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' גם על השקת קו טיסה ישיר בלעדי להאנוי, בירת וייטנאם, החל מחודש ינואר 2026.

כמו כן, ארקיע הודיעה כי תמשיך להפעיל את הקו המבוקש לסרי לנקה. התחרות החדשה עשויה להביא לירידת מחירים גם בטיסות אל על.

החברה תפעיל שתי טיסות שבועיות בימים שני ורביעי (החל מינואר 26 ישתנה לימי שני ושישי). הטיסה הראשונה תצא מתל אביב לבנגקוק ב-25 בנובמבר בשעה 00:05. משך הטיסה בהלוך - כ-10:45 שעות, ובחזור - 11:25 שעות. במהלך הטיסה יוגשו שתי ארוחות מלאות. הטיסות יופעלו במטוס מסוג איירבוס 330.

ארקיע תפעיל קו לבירת וייטנאם האנוי עם טיסה שבועית בימי שני, בחודש מרץ תעלה ל-2 טיסות שבועיות. הטיסה הראשונה תצא מתל אביב ב-5 בינואר בשעה 00:05. משך הטיסה בהלוך - כ-11:35 שעות, ובחזור - 12:30 שעות. במהלך הטיסה יוגשו שתי ארוחות מלאות. הטיסות יופעלו במטוס מסוג איירבוס 330 עם מחלקת עסקים.

עוז ברלוביץ' מנכ"ל ארקיע אמר, "זהו יום חג עבור ארקיע. הכרזה על שני יעדים חדשים למזרח הרחוק - האנוי ובנגקוק - היא לא רק מהלך עסקי מסחרי, אלא שלב מרכזי נוסף בתוכנית אסטרטגית סדורה של החברה, שמטרתה להציב את 'ארקיע' בשורה אחת עם חברות התעופה הבינלאומיות הגדולות, ולבסס את מעמדה של החברה גם בזירה הטרנסאטלנטית וגם בזירת המזרח הרחוק החשובה אשר אהובה מאוד על הישראלים.

כזכור, השקת הקו לניו יורק בראשית 2025 סימנה עבורנו את תחילת הדרך - צעד משמעותי שבוצע תוך זמן קצר ביותר וביעילות, ואפשר לנו ללמוד, להשתפר ולהיערך לקראת מהלך רחב היקף כמו זה שאנו משיקים היום. לאחר שנתיים קשות של מלחמה והתמודדות עם משברים חסרי תקדים, 'ארקיע' עם הפנים קדימה ופועלת בכל המישורים: הרחבת היצע וזמינות היעדים, שדרוג חוויית השירות, ויצירת תחרות אמיתית בענף התעופה הישראלי".