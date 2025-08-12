הזמר והיוצר חנן בן ארי הודיע הבוקר (שלישי) כי בתקופה הקרובה ישחרר שיר חדש בכל חודש, עד ליציאת אלבומו המלא בתחילת השנה הבאה.

"בתקופה הקרובה אני הולך לדבר איתכם רק בשירים", כתב. השיר הראשון בסדרה, "גל עיניי", נכתב לדבריו בלילה מיוחד ומפתיע.

בן ארי סיפר כי הגיע לאולפן עם אנשים שלא הכיר קודם, ובין השעות שתיים בלילה לחמש בבוקר נולד השיר. "עוד יהיה לך טוב, עוד יהיה לך שקט", הוא מצטט מתוכו.

את השיר הקדיש "בהערצה לכל החיילות והחיילים הגיבורים והגיבורות שממשיכים להילחם עבורנו ולאפשר לנו לחיות כאן", וכן בתפילה לשחרורם המיידי של כל החטופים.

הוא הזכיר במיוחד את זיוי וגלי ברמן, וציין כי הוא מתגעגע אליהם מאוד ואינו מסוגל להביט למשפחותיהם בעיניים.