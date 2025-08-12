החל ממוצאי השבת האחרונה ובפתח השבוע, יצא שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בקריאה לראש הממשלה, לחתור לניצחון בעזה, ומתח ביקורת נוקבת על תוכניתו של ראש הממשלה, שאינה הולכת בכיוון זה.

גם בריאיון לכאן רשת ב המשיך שר האוצר באותו הכיוון, ובערב יום ראשון אף החריף את עמדותיו בצורה חד משמעית בתוכנית של ינון מגל.

מראש הממשלה אינני מצפה לדבר. לראש הממשלה עמוד שדרה גמיש במיוחד, על חשבון דם לוחמינו. מי שמוכן למשוך את הלחימה לאין קץ, באופן שיגבה מחיר יקר יותר בעתיד, ולא לסיים שום מהלך מלחמתי נגד אויבינו, לא בעזה, לא בלבנון, לא באיראן, לא בתימן ועוד - אין לצפות ממנו לשום דבר. רק להתפלל לכך שיפנה את כסאו, או שהקב"ה יפנה אותו מכיסאו, לטובת מי שמוכן להילחם באויב ללא רחמים. כפי שבישר שמואל הנביא למלך שאול.

אולם לצערנו, לא רק ראש הממשלה לא בכיוון. גם שר האוצר נכנס לאותו מסלול:

"בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה. שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מידי שייגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים וירים את הרוח בעם ישראל. ... לשלוח עשרות אלפי לוחמים לתמרן בעיר עזה תוך סיכון חייהם. לשלם מחירים מדיניים ובינלאומיים כבדים, רק כדי להפעיל לחץ על חמאס לשחרר חטופים, ואז לסגת לאחור, זו איוולת לא מוסרית ולא הגיונית", אמר סמוטריץ'.

שבענו מהצהרות "מחיר כואב", "הכרעה צבאית מהירה", "מהלך מדיני" ו"השמדת יכולות צבאיות ואזרחיות". ב-22 חודשי הלחימה, המחיר הכואב הוא רק לנו. ניתן לראות זאת יפה מאד בסרטונים המופצים במרשתת. ב-22 חודשי הלחימה לא הכרענו שום דבר. גם לא באיראן. באיראן מבהירים יפה מאד שאינם מתכוונים לסגת מתוכנית הגרעין. גם שרצינו להמשיך באיראן, טראמפ החזיר את מטוסינו בעודם באוויר. ב-22 חודשי לחימה, גם מהלך מדיני לא התקדם כמעט לשום מקום. בעידוד של מלשינים מתוכנו, אותם אנחנו מקללים בתפילה שלש פעמים ביום - "ולמלשינים אל תהי תקוה" - כפי שתקנו חז"ל בעקבות מקרים דומים בהיסטוריה, האנטישמיות מתגברת בעולם בכל יום. אפילו קנצלר גרמניה טוען שאת הדחיפה לאמברגו הנשק על ישראל, קיבל מאנשים מתוך מערכת הביטחון! והדבר המעורר גיחוך יותר מכל: השמדת היכולות הצבאיות והאזרחיות של חמאס. שר האוצר בעצמו הודה שמדינת ישראל בניצוחו העבירה 50 מיליון דולר לסיוע לעזה. סיוע שמגיע באופן ישיר לחמאס. מבט על הטיפול לו זוכים "גנבי" הסיוע בעזה - עזתים שלקחו מהסיוע בלי אישור של חמאס - מבהיר בהחלט על היכולות הנוכחיות של החמאס.

לצערנו גם בצלאל סמוטריץ' נפל בטרמינולוגיה של השמאל, ובמסגרת זו גם הוא החל לדבר במונחים של הפעלת לחץ לשחרור חטופים.

כל מי שמדבר, ובפועל גם שותף לניסיון בהפעלת לחץ על החמאס, לוקה בחוסר הבנה של המציאות. ראשית, אין לחץ שיגרום לחמאס לשחרר שבויים. השבויים הם תעודת הביטוח שלהם. שנית, החתירה חייבת להיות לכך שחמאס יתחנן למסור את השבויים, או לחילופין ימות בדרך לשם.

הפרשה שקראנו רק לפני יומיים מבהירה היטב: "וּנְתָנָם ה' אֱ-לֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהִכִּיתָם הַחֲרֵם תַּחֲרִים אֹתָם לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית וְלֹא תְחָנֵּם", אסור לכרות ברית לאוייב, אסור לחתום על כל הסכם איתו, באופן המאפשר לו לחיות בארץ! חז"ל מעירים שמשום שאברהם אבינו כרת ברית עם אבימלך מלך הפלישתים (תושבי רצועת עזה בזמנו), הוא עיכב את התיישבות עם ישראל בארץ ביציאת מצרים, עיכב את בניין המקדש, גרם לחורבן של המשכנות והמקדשים, מעבר לסבל הקשה, שסבל עם ישראל מידי הפלישתים במהלך ההיסטוריה.

אחרי שניסינו את כל סוגי הפתרונות המערביים לטרור, פתרונות שמביאים אותנו פעם אחר פעם לאותה קונספציה ולאותן הזיות לפיהן יבוא יום ונוכל להניח את נשקנו, בשל אי הבנה של הדת ואי הבנת התרבות המזרחית - הגיע הזמן להבין שהדרך היחידה להתמודד עם מאבק על בסיס דתי, היא גם היא באופן דתי. רק הפתרון של הקב"ה, הפתרון המופיע בתורה - הגירה של כל תושבי עזה, וסיפוח מלא של הרצועה למדינת ישראל - הוא היחיד שיבטיח שלא יהיה לנו 7.10 חדש.

נשמע לא ריאלי? מסתבר שהרבה יותר ריאלי מהחלופות, דוגמת ההתנתקות שהביאה אותנו לכאן.