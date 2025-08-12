עם תום הפגרה ב-2 בנובמבר, הדיונים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יתקיימו ארבעה ימים בשבוע, מיום ראשון ועד רביעי.

שלושה מהדיונים יוקדשו לעדותו של נתניהו, ובדיון הרביעי תישמע עדות של אדם אחר.

את ההחלטה קיבלו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שאמרו כי היא נובעת "נוכח הצורך לקדם את המשפט" לאחר עיכובים וביטולי דיונים חוזרים.

בנוסף, הורו השופטים לבחון העברת עדותו של נתניהו לאולם בית המשפט בבית שמש. הם ציינו כי המעבר אפשרי, בכפוף להתאמות ביטחוניות, לאחר שבדיקות העלו שהאולם עומד בתנאים שנקבעו.

הדיונים מתנהלים בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעקבות דרישות ביטחוניות. האפשרות לשוב לאזור ירושלים נבדקה, והיכל המשפט בבית שמש נמצא כאופציה ריאלית לעדותו של ראש הממשלה.