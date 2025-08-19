הוא היה רק בן 32 כשהפך לאלוף העולם בהצלת יהודים, והוא עשה זאת כמעט לבדו. זהו סיפור על גבורתו של אדם אחד, שבחר לפקוח את עיניו לרווחה, דווקא כשהאנושות כולה עצמה את שלה.

אנו נוטים לציין ימי פטירה של גיבורים, אך אצל ראול ולנברג אין תאריך כזה. יש רק חור שחור, סימן שאלה המהדהד כבר שמונה עשורים. לעומת זאת, יש תאריך לידה אחד, כב' אב (4.8.1912), שמסמל את מה שהיה: התגלמות של חיים, נחישות, תעוזה ואהבת אדם, שהחיים שהעניק חשובים יותר מהשתיקה שאופפת את מותו.

כבן למשפחת אצולה שוודית, עתידו היה מובטח. הוא היה יכול, כמו רבים וטובים, להמשיך במסלול הנוח, אך משהו בו בער. כשפגש פליטים יהודים מגרמניה הנאצית, מצוקתם חדרה לליבו. ובשעה שהאנושות כולה התגלתה במערומיה - ברוע המשתולל מצד אחד, ובאדישות הרועמת מצד שני - ולנברג בחר לזעוק.

הוא הגיע לבודפשט בן 32 והפך לצבא של איש אחד: הנפיק 'דרכוני חסות' שהיו ההבדל בין חיים למוות; הקים רשת "בתים מוגנים" תחת דגל שוודיה; שיחד, איים ותמרן במלחמה על כל נפש יהודית.

היו שראו בו משוגע ואחרים מלאך. האמת היא שצריך היה להיות קצת משניהם. כי רק אדם הנגוע ב"טירוף קדוש" מסוגל לעצור משאיות נאצים, לטפס על רכבות בדרך לאושוויץ ולדרוש מקציני אס.אס חמושים לעצור. הפרוטוקול לא עניין אותו. רק דבר אחד עמד לנגד עיניו: הצלת חיים. כאן ועכשיו.

בעולם שבו הרוע שאג והטוב לחש, ולנברג היה מגדלור. בחודשים ספורים בלבד, הוא הציל ישירות כשלושים אלף יהודים, ובעקיפין - עד מאה אלף איש. צעיר אחד, בחצי שנה, הציל יותר יהודים מכל מדינה או ארגון אחר בשואה כולה.

אך למרבה הצער המגדלור נבלע בחושך. עם כניסת הצבא הסובייטי, הוא נעצר ונעלם במרתפי הקג"ב. העולם שהציל לא רצה, או לא הצליח, להציל אותו. אולי גבורתו לא רק איימה על הרוע, אלא גם הביכה את הטובים ששתקו. האור שלו היה חזק מדי לעולם שהעדיף לעצום עיניים.

אך הוא לא נעלם באמת. הוא הפך לסמל. ולנברג מוריש לנו את הידיעה שהבחירה תמיד בידינו. שאדישות היא בחירה, ששתיקה היא בחירה, ושפעולה היא הבחירה היחידה שמשנה את המציאות.

לכן, אולי טוב שאין לנו תאריך מוות ברור. כי גיבורים מסוגו של ולנברג אינם מתים. הם הופכים למצפן. הם ממשיכים לחיות לא רק בלבבות, אלא במעשים של כל אלה שבוחרים, בזכותו, לא לעמוד מנגד. זוהי מורשתו של צעיר בן 32 שהוכיח כי אדם אחד הוא לפעמים כל מה שצריך כדי להחזיר לעולם את האנושיות שלו.

* הרב יוני לביא הוא איש חינוך, מרצה וסופר, ומוביל מועדון ההורים הגדול של ערוץ 7.

