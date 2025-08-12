בשבוע שעבר, התכנסו אלפיים משתתפים, בוגרים וצעירים, במרכז הכנסים "וואהל" שליד אוניברסיטת בר אילן, ליומיים של מציאת זוגיות.

"שברנו את כל השיאים השנה", מספר צוריאל, מנהל פרויקט 252 ואחד ממארגני הכנס. "בניגוד לשנים קודמות עם 20% הצלחה, השנה ראינו קפיצה משמעותית - 34% אחוזים ענו במשוב שיצאו לפחות עם מספר טלפון אחד להמשך קשר".

החידוש השנה היה שילוב יישומון "דייטפול" של "שליש גן עדן", שאפשר למשתתפים להכיר בצורה מתוחכמת תוך כדי האירוע. הכנס כלל ספידייטים, מעגלי היכרויות, סדנאות תקשורת זוגית ופעילות "קופידונים" למשתתפים ביישנים.

"האווירה הייתה מדהימה", מספרת שרה (29) מתל אביב. "כולם הגיעו למטרה אחת וזה הסיר את כל המבוכה. היה טבעי לגשת ולהכיר אנשים חדשים".

המארגנים מדווחים על הודעות מזוגות שנפגשו בכנס ויוצאים לדייטים נוספים ואחד הזוגות אף שוקל להתארס.

מבצע מיוחד לסוף השבוע

בעקבות ההצלחה הרבה של הכנס, פרויקט 252 השיק מבצע הצטרפות מיוחד החל מהיום ועד למוצאי שבת הקרוב בלבד. "אנחנו רואים עניין רב בקרב אנשים שרוצים להצטרף לקהילה שלנו ולקבל כלים נוספים לחיפוש זוגיות", מסביר צוריאל.

המבצע כולל גישה מלאה לפרויקט 252, הכולל זום שבועי, ספריית הדרכות ענקית, ליווי אישי וכלים מתקדמים לחיפוש זוגיות יעיל, וכל זה ב-69 ש"ח לחודש במקום 97, כאשר החודש הראשון בעלות של 10 ש"ח בלבד. "זו הזדמנות מוגבלת בזמן למי שרוצה להמשיך את התהליך גם אחרי הכנס", מסכם צוריאל.

כנס עת לאהוב 2025 צילום: אלקנה קליין

