פסטיבל ראשון לציון, מהאירועים הבולטים בלוח השנה המוזיקלי בישראל, יחגוג השנה 37 שנים לקיומו וייערך במהלך חול המועד סוכות.

הפסטיבל יתקיים במוקדים שונים בעיר, בהם הלייב פארק, היכל התרבות, גן המושבה ובית העם, ויכלול הופעות של עשרות אמנים, הפקות מקור ושיתופי פעולה מיוחדים.

בין האירועים המרכזיים: מופע מחווה לריקי גל לציון 55 שנות קריירה, בהשתתפות יהודה פוליקר, מירי מסיקה ועידן חביב; חגיגת יום הולדת 75 לאלון אולארצ'יק עם גידי גוב, דני סנדרסון, פוגי, דודו טסה, קרולינה וטיפקס; וישִי ריבו שיארח את אמיר דדון במופע נשמה ורגש.

עוד בפסטיבל: זהבה בן ונסרין קדרי במופעי ענק משותפים, רמי קלינשטיין במופע מיוחד לאלבום "ביום של הפצצה" עם אפרת גוש, רן דנקר במופע בימתי חדש, ושלישיית שוקולד מנטה מסטיק במופע נוסטלגי עם טוויסט עכשווי.

לצד מופעי הענק בתשלום, יתקיימו גם הופעות חינם במתחמים פתוחים ברחבי העיר בהשתתפות אמנים כמו ליאור נרקיס, הפרויקט של רביבו, היהודים ואליעד.