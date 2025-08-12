המאבק בעלייה החדה במחירי התחבורה הציבורית בעיר ביתר עילית: וועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ דוד ביטן, קיימה דיון מיוחד בנושא, לדרישת ח"כ מאיר פרוש שהשתתף בדיון.

בפתח דבריו, הסביר ח"כ פרוש: "הוועדה החשובה, דנה באופן שוטף בבעיות של יוקר המחיה, אבל נדמה לי כי מעולם לא נתקלתם בסיפור כזה. עלייה כה חדה במחיר של מוצר צריכה בסיסי, נסיעות באוטובוס".

"אבקש להתמקד דווקא בעליית המחירים של בני הנוער. אותם ילדים וילדות, שנוסעים מהבית למוסד החינוכי. לבית ספר, לתלמוד התורה. בסך הכל, שלוש שנים אחורה. עד יולי 2022 למניינם, הם שילמו עבור חוזה חופשי חודשי סכום של 48 ₪ בלבד. כשקל וחצי בלבד ליום, עבור נסיעות מהבית למוסד החינוכי - וחזרה הביתה בסיומו של יום הלימודים. כיום, עם עליית המחירים ההדרגתית, הם משלמים סכום של 157.5 ₪ עבור חוזה חופשי חודשי, שמשמש אותם כאמור, אך ורק לנסיעות פנימיות. במקום שקל וחצי, יותר מחמישה שקלים ליום".

הוא ציין את עליות המחירים, בעיקר בעקבות רפורמת 'דרך שווה' של השרה לשעבר מרב מיכאלי, אשר הובילה לביטול האפשרות לרכוש חוזה חופשי חודשי מקומי, ועד להמשך עליות המחירים כחלק מהרפורמות של השרה הנוכחית, מירי רגב.

בדבריו הציג מפה רשמית של משרד התחבורה, המראה כיצד "ביתר עילית היא מובלעת ירוקה. כל הסביבה צבועה בצבע סגול, ורק את ביתר עילית, משום מה, החליטו לשייך למטרופולין ירושלים ולחייב את התושבים לרכוש חוזה נסיעה שאין להם כל צורך בו".

"התמקדתי דווקא במחירי הנסיעות לנוער, שכן לפי הנתונים של הלמ"ס, 55.55 אחוז מתושבי ביתר עילית הם צעירים מתחת לגיל 18. פער של 90 ₪, עבור משפחה מרובת ילדים, בעיר בעלת מעמד סוציו-אקונומי נמוך, הוא פער משמעותי שמגיע גם ל-10,000 ₪ בשנה".

"אני כאן כדי להשמיע את זעקתם של ילדי ביתר. הם בסך הכל רוצים להגיע לבית הספר, לתלמוד התורה. הם לא נוסעים למרחק של 225 ק"מ, הם בקושי נוסעים לשכונה הסמוכה. אין סיבה לעליית המחירים הדרמטית. אין סיבה להכריח אותם לרכוש חוזי נסיעה לא רלוונטיים עבורם".

פרוש סיים כי הוא "מקווה שהדיון כאן יציף את הבעיה, ויביא לפתרון הפשוט: לאפשר לתושבים לבחור האם הם מעוניינים לרכוש רק חוזה לנסיעה פנימית, או גם חוזה לנסיעות ארציות. לבטל את העוול, ולמנוע את המצב האבסורדי ואת עליית המחירים הגבוהה ביותר שידענו, במיוחד כאשר מדובר במוצר כה בסיסי, כמו שירותי תחבורה ציבורית".

ראש העיר מאיר רובינשטיין אמר בדבריו: "נראה כאילו בחרו דווקא את העיר ביתר עילית, העיר עם התחבורה הציבורית הכי טובה בארץ, ומנסים להחזיר את המצב אחורנית. מאז נכנסתי לעיריית ביתר, פעלתי רבות לשפר את התח"צ בעיר. היינו במצב גרוע, כיום אנחנו במצב טוב והרגלנו את התושבים לנסוע בתח"צ. עכשיו מחפשים דווקא להחזיר את המצב אחורנית?".

הוא שיבח את משרד התחבורה על הפעילות לשיפור מצב התח"צ ברחבי הארץ, אך תהה מדוע דווקא בביתר עילית, המגמה הפוכה. "חלק מחוזי הנסיעה התייקרו ב-300% בשלושת השנים האחרונות", הציג טבלה המלמדת על גודל מצוקת התושבים.

"הופכים אותנו לחלק ממטרופולין ירושלים. במה עוד אנחנו נחשבים לירושלים למעט בהעלאת מחירי התחבורה הציבורית?", זעק רה"ע.

"האבסורד הכי גדול - הוא ביטול האפשרות לרכוש חוזה נסיעה מקומי. אבא לחמישה ילדים, יעדיף לרכוש רכב ולא לשלם מחיר גבוה יותר תמורת נסיעה באוטובוסים. משרד התחבורה צריך להחליט האם הוא מעודד נסיעה בתח"צ, או לא".

ח"כ ישראל אייכלר קרא ליו"ר הוועדה ביטן לתקן את המעוות, ולא להכפיל פי 3 את מחיר הנסיעה לילד שנוסע ללמוד תורה בת"ת, ובכך הוא מגן על עם ישראל. אייכלר סיפר: "אחותי מנהלת בית ספר עם אלף ילדות בביתר, ואין סיבה להפלות אותם לרעה. ביתר עילית הייתה מודל לקנאה וסמל לתח"צ יעיל ואסור ללכת אחורנית. זה הזמן לתקן את העוול".

מנהלת אגף תעריפים וכרטוס ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, שלומית עמוס, הסבירה את ההחלטות שהובילו לרפורמות בתחבורה הציבורית, וציינה כי בשל הקרבה של ביתר עילית לירושלים, החליטו להגדיר את ביתר כמטרופולין. על כך שאל רה"ע, מה ההבדל בין ביתר לצור הדסה; יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן תהה מדוע מגדירים עיר ואם בישראל כמטרופולין.

בשלב זה, עברה להסביר כי תושבי ביתר משלמים יותר בשל רמת השירות הגבוהה והכמות הגבוהה של מספרי הנסיעות היומיות בעיר, על כך העיר יו"ר הוועדה כי אי אפשר לקנוס את תושבי ביתר בגלל שהם משתמשים יותר בתח"צ. ביטן תהה: "בגלל שהם שיפרו את התחבורה הציבורית מגיע להם עונש?".

נציג משרד האוצר חזר על טענה דומה, אך גם היא נדחתה על ידי רה"ע ויו"ר הוועדה שציינו כי קופת המדינה תשלם יותר אם רבבות הנוסעים בתח"צ בעיר ביתר יעברו לרכבים פרטיים בגלל ההתייקרות במחירי הנסיעות.

ביטן ציין לסיום כי "אם מדברים על אי-שוויון, במקרה הזה הסיטואציה ברורה. צריכים לתקן את המצב, במיוחד לאור העובדה שיישובים סמוכים מקבלים את ההטבה. אי אפשר להטיל קנס על הילדים בגלל שהם נוסעים הרבה בתחבורה ציבורית".

ביטן קרא למשרד התחבורה ולמשרד האוצר להגיע להבנות ביניהם ולפתור את הבעיה, וקבע דיון מעקב שיתקיים כבר בחודש הקרוב.