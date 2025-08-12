יו"ר פורום גבורה והאב השכול יהושע שני קורא בראיון לערוץ 7 לראש הממשלה לקיים עמו פגישה דחופה.

"אנחנו בפורום הגבורה כבר זמן רב מבקשים פגישה עם ראש הממשלה", אמר, "אנחנו חושבים ששילמנו מחיר מספיק יקר כדי שאחרי חודשים כל כך רבים שחלפו מהפגישה האחרונה - תתקיים פגישה נוספת. יש רגעים קריטיים במערכה, וזו העת לפעול".

לדבריו, הפורום דורש מראש הממשלה התחייבות שהמערכה הקרובה בעזה תימשך עד לחיסול מוחלט של חמאס, ללא עצירה גם אם הארגון יאותת על רצון למשא ומתן. "צבא ההגנה לישראל דורך על הצוואר של חמאס - צריך להמשיך עד הסוף ולהביא אותו לכניעה מוחלטת. זה גם מה שיביא את החטופים", הוסיף.

שני הזהיר כי עצירת הלחימה בעקבות איתותים של חמאס תסכן את חיילי צה"ל ואת אזרחי המדינה, "אם נצא למערכה בלי החלטה שלא עוצרים - זו תהיה בכייה לדורות". הוא הבהיר כי יש לנהל את ההחלטות מתוך אחריות ולא מתוך רגש, "הלב עם החטופים, הסרטונים שחמאס פרסם קשים לכל יהודי, אבל אסור שהרגש יוביל כאן - דווקא עכשיו הזמן לחסל את חמאס ולא לתת לו לשוב ולהתחזק".

לדבריו, יש לקחת בחשבון שהמערכה עלולה לסכן את חיי החטופים, "אבל אם ניכנע - כל 9 מיליון אזרחי ישראל יהיו בסכנה". בנוגע לביקורת שהופנתה כלפי הפורום, אמר שני, "אנחנו אוכלי חיים, לא אוכלי מוות. יש לי שני בנים בשירות מילואים - אחד בצפון ואחד בדרום - כדי לשמור על החיים".

בסיום התייחס לשאלת גיוס החרדים, בהקשר להתכנסות הקרובה של ועדת החוץ והביטחון לדיון בחוק הגיוס. שני שיתף בזיכרונותיו מבנו, יורי הי"ד, קצין בגולני ובוגר ישיבה, שסיפר לו על בעיות בתחום שמירת קדושת המחנה בצה"ל - בעיות שלדבריו אינן נוגעות רק לחרדים, אלא גם לחיילים דתיים מהציבור הציוני-דתי.

"אני קורא לא לטפל בסוגיה הזו מתוך רגש, אלא מתוך אחריות", הדגיש שני, "צריך טיפול עמוק ויסודי בכל נושא קדושת המחנה בצה"ל, ורק לאחר מכן לקרוא לגיוס חרדים. מתוך היכרותי, אם הדבר הזה יטופל כמו שצריך - נראה חרדים רבים מתגייסים". הוא הוסיף כי שמירה על ערכי הדת והצניעות בבסיסים הצבאיים היא תנאי חיוני להרחבת ההשתתפות של הציבור החרדי בשירות הצבאי.