איתי גיטלר, מתנועת "המילואימניקים", הגיע יחד עם קצינים וחיילי מילואים לכנסת, לדיון הראשון בסבב הנוכחי של חוק הגיוס.

בראיון לערוץ 7 הבהיר, "הגענו לפה לראות את הדיונים, להסביר את הצורך. לנו אין זמן לעוד סבב ארוך של דיונים - המילואים שלנו הם עכשיו, ברגע זה חברים שלנו בעזה ובצפון. אנחנו צריכים לראות שמגיעים חיילים עכשיו".

גיטלר כינה את ההצעה "חוק השתמטות" והוסיף, "אני לא נותן לו אפילו יום אחד של חסד. אנחנו כבר בסבב רביעי, חמישי ושישי - אין יום של חסד. אנחנו במלחמה מהשביעי באוקטובר, לאף אחד לא היה יום אחד של חסד - לא מראש הממשלה ועד אחרון החיילים". לדבריו, אי אפשר להגיע להכרעה צבאית ללא תגבור משמעותי בכוח אדם, "איך כובשים את עזה ומביאים ניצחון מוחלט בלי חיילים? כרגע אין חיילים".

בהתייחסות לביקורת בין מגזרים, אמר גיטלר כי הוא מתנגד לאמירות הפוגעות בלומדי התורה, "עולם התורה זה החיילים שלי שמבקשים לפני שנכנסים לעזה ספר פרשת שבוע או גמרא - ככה נלחמים. מי שפוגע בנו הכי הרבה אלה חברי כנסת חרדים וחלק מהציונות הדתית שפועלים נגדנו". הוא הוסיף כי יש חשש שבעתיד תופנה פגיעה גם כלפי ישיבות ההסדר והשירות הלאומי.

על הטענות כי גם עם חקיקת חוק גיוס חדש הציבור החרדי לא יתגייס בהמוניו, השיב גיטלר, "השיח לא צריך להיות כלפינו, אלא כלפי המחוקק. צריך צעדים אפקטיביים - סנקציות אישיות על הפרט, לא על הישיבה או המגזר. כל מגזר היה פועל אחרת אם היה נדרש למכסה ברורה".

גיטלר דחה את הטענה שהמאבק בחוק הגיוס נועד להפיל את הממשלה, "אני פה כמו במילואים - לא בשביל הממשלה ולא נגדה. אני צריך חיילים, זה כל מה שחשוב לי. אני רואה את הצורך ואת החוסר, ובשביל זה אני פה - בשביל החיילים שלי, המשפחות והילדים".