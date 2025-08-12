נחמיה מרגלית, אב לשבעה בנים מבית שמש - מהם חייל סדיר ושישה חיילי מילואים סיפר בראיון לערוץ 7 כי הגיע להשתתף בדיון בוועדת חוץ וביטחון בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט, בנושא חוק הגיוס לצה"ל.

לדבריו, אף שהוא מזדהה עם חלק מטענות הציבור החרדי בנושא שמירת קדושת המחנה, יש לטפל בנושא בכלל צה"ל, לא רק בחיילים החרדים. "אנחנו מבקשים לשמור על קדושת המחנה של כל צבא ההגנה לישראל", אמר, והוסיף כי יש לפתוח בפני חיילים דתיים את האפשרות להגיע למטה הכללי ולא להותירם רק בתפקידי שטח.

מרגלית טען כי חיילים דתיים מהווים כ-40% מהצוערים, וכי רבים מהם מצטיינים, אך נתקלים ב"תקרת זכוכית" שמונעת מהם להתקדם לתפקידי מטה. "למה הילדים שלנו נשארים רק בדרג המסתער?", תהה, וקרא לשוב לערכים היהודיים ולהימנע מקידום אג'נדות שפוגעות בקדושת המחנה. הוא הזהיר מפני שילוב בנות בתפקידי שדה שגורם, לדבריו, להדרה של חיילים דתיים, וקישר בין קידום אג'נדות כאלה לבין מחדלים שהובילו לאירועי השבעה באוקטובר.

מנכ"ל ארגון חותם, אביעד גדות, אמר אף הוא בראיון לערוץ 7 כי "הציבור הדתי-לאומי נושא בנטל באופן יוצא דופן, אך נתקל במדיניות צה"לית המגבילה את קידומו ומדירה אותו מתפקידי השפעה". לדבריו, יש להחזיר את הצבא לדרך הערכים היהודיים על פי מגילת העצמאות וחזון נביאי ישראל, ולהבטיח שמירה על קדושת המחנה בכל הדרגים.

בנימין שוורץ, חוקר במכון תורת המדינה וחבר פורום "חרדים למען ביטחון המדינה", אמר לערוץ 7 כי בוועדה הנוכחית ניכרת לראשונה נכונות אמיתית לשבת ולדון בנושא הגיוס החרדי בכבוד ובאמון. לדבריו, צה"ל הפר בעבר הסכמות עם הרבנים, התכחש לסיכומים, ולא אפשר שותפות אמיתית בקביעת נהלים והבטחת שמירת אורח החיים החרדי במסלולי הגיוס.

שוורץ הדגיש כי אם צה"ל יסכים להבטיח בפקודות את שותפות הרבנים, לוותר על מעורבות חיל חינוך במסלולים החרדיים, ולשמור על הקודים התרבותיים, הדבר "יצליח בענק". אם לא תהיה התחייבות כזו, הזהיר, "חבר לא יביא חבר", והגיוס החרדי ייפגע.