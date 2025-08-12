מקורבים לשר הביטחון ישראל כ"ץ הבהירו היום (שלישי) כי בשבועיים הקרובים הוא לא מתכוון לדון במינויים בצה"ל.

לדבריהם, השר ילמד את החומר, יגבש את עקרונות המדיניות בנושא, ורק לאחר מכן התהליך יחודש - עם הצגת כל המועמדים הפוטנציאליים לכל תפקיד בפניו, כפי שהיה נהוג עד כה.

העימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל אייל זמיר פרץ אתמול, לאחר דיון איוש שהתקיים בראשות זמיר ובו הוחלט על שורת מינויים בכירים. בתחילה, צה"ל לא פרסם רשמית את סיכום הדיון, אך רשימת המינויים דלפה לתקשורת - מה שעורר את זעמו של כ"ץ.

בלשכת השר נמסר כי הדיון התקיים "בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת", ולכן הוא לא יאשר את המינויים בשלב זה. בעקבות ההודעה החריפה, דובר צה"ל פרסם רשמית את רשימת המינויים, והדגיש כי מדובר בתפקידי שטח מבצעיים של מפקדי חטיבות שפעלו מאז תחילת המלחמה במספר זירות לחימה.

זמיר הבהיר כי "הרמטכ"ל הוא הסמכות היחידה בפקודות למינוי מפקדים בדרגת אל"ם ומעלה", וכי המינויים מובאים לאישור השר רק לאחר החלטתו.

הבוקר חידד כ"ץ את עמדתו והזכיר את הנוהל הקבוע - הצגת מספר מועמדים לכל תפקיד בפני השר, יחד עם הנימוקים, לפני קיום דיון איוש. עוד אמר כי בעבר פסל מועמדים בשל מעורבותם באירועי ה-7 באוקטובר או עד לסיום תחקירים על המלחמה.

לדבריו, בסבב המינויים הנוכחי הוא ישקול במיוחד את קידומם של מפקדים מגזרת עזה שטרם סיימו את משימתם. "הכרעת חמאס בעזה ושחרור החטופים היא המשימה החשובה והדחופה ביותר - ויש לרכז את כל הכוחות הפיקודיים הקיימים כדי להשלים אותה", מסרה לשכתו.