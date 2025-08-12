השר יצחק וסרלאוף מתייחס בראיון לערוץ 7 למצב המורכב סביב סוגיית החטופים ומדגיש כי אין מדובר במחלוקת פוליטית בין ימין לשמאל.

"אנחנו בתקופה קשה ומאתגרת. אנחנו צריכים לשים לנגד עינינו את החטופים. זו האחריות של כולנו, זו המשימה של כולנו, ואני מקווה שנצליח כמה שיותר מהר להחזיר אותם הביתה", אומר וסרלאוף.

הוא הסביר גם את התנגדות מפלגתו לעסקאות קודמות להשבת חטופים. "לא מדובר במחלוקת פוליטית אלא בתפיסה - לא אוכל להסתכל לאם בעיניים ולומר לה שהעדפתי ילד אחר על פני הילד שלה.

וסרלאוף פונה בדמעות למשפחות ערוץ כנסת

סברתי שאם נגביר את הלחץ על החמאס נוכל להביא את כל החטופים. זה שאנחנו לא מסכימים לעסקאות שמשמעותן חיילים שנהרגים ממטענים ומתפוצצים בבתים, זה לא אומר שלא אכפת לי מהחטופים. צריך לפעול בדרך אחרת - להפעיל לחץ על החמאס ולהפסיק את הסיוע ההומניטרי. הפעולות האלה יכולות להגביר את הסיכוי להשבת החטופים".

הוא מציין שהנתונים שהוצגו בפני השרים חשפו היערכות של חמאס בימי הפסקות האש, כולל מילכוד בתים, מהלך שהוביל לנפילת חיילים רבים. "אנחנו רוצים לשלוט בשטח הזה כדי שהם לא יתבססו שם. בעניין הזה אנחנו רואים עין בעין יחד עם סמוטריץ' ו'הציונות הדתית'" אומר וסרלאוף וקורא להתגבר על המחלוקות בין המפלגות. "זה בדיוק הזמן שלנו לפעול כציר אחד ולדרוש מראש הממשלה ללכת עד הסוף ולסיים את הסיפור הזה. המילואימניקים שחוקים, ואם כל פעם נעשה צעד אחורה - המלחמה תתארך והשחיקה תגבר. דרושה מערכה שבה לא מסתכלים אחורה - כובשים את העיר עזה ומפעילים לחץ אולטימטיבי, גם בתחום ההומניטרי, כדי שחמאס יבין שהוא עם הגב לקיר".

בהקשר זה הזכיר וסרלאוף את דברי ראש הממשלה כי אסור לאפשר לחמאס להתבסס מחדש: "אנחנו צריכים לגמור אותם ולא לתת להם את האפשרות לממש את האופציה שהם חולמים עליה - להשמיד את מדינת ישראל ולהרוג יהודים".

השר וסרלאוף לא מתעלם מחשש משפחות החטופים מפגיעה ביקיריהן. "מבלי להיכנס לפרטי המבצע, לקחנו את הכול בחשבון. מדובר בפגיעה מינימלית בסיכון מופחת. רואים את מצבם של החטופים - חרפת רעב - ולכן צריכים לפעול מהר, לשמור על שלומם ולהפעיל לחץ אולטימטיבי".

לדעתו, הפיתרון בעזה, כרוך בשלושה מרכיבים. "שליטה של צה"ל ברצועת עזה; עידוד הגירה במאסות גדולות, מה שישבור את החמאס וסיפוח שטח. גם אם החמאס ירים דגל לבן, הבעיה לא נפתרה - כי האוכלוסייה שם אוהדת גדולה של החמאס. כדי שיתנערו ממנו, צריך להעניש את החמאס, לקחת שטח, ולהבהיר שזה קורה בגללו".

בנוגע למחלוקת בין שר הביטחון לרמטכ"ל אמר: "לו הייתי כעת חייל בעזה - הייתי חש דאגה. ההתנצחויות והתדרוכים לתקשורת, כמו גם איומים שונים, הם לא דבר שאזרחי ישראל צריכים לצפות בו. יש לנהל את הדברים בחדרים סגורים. האירוע כאן נבנה על אמון, בין שר למנכ"ל ובינם לבין הפקידות. אני קורא לפעול באחריות - גם אם מדובר בביקורת נוקבת".