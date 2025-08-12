אליהו פנחסי, לומד בישיבת ההסדר בעכו וזמר-יוצר, משיק סינגל חדש ובועט - הראשון מתוך אלבום הבכורה שלו, שצפוי לצאת בקרוב. פנחסי מגדיר את השיר כיצירה שהוא גאה בה במיוחד, שנולדה מתוך רגע אינטימי ומלא השראה.

"מאז שאני זוכר את עצמי חלמתי בגדול - לשיר, לנגן, לשמח ולהעביר את האנרגיות שלי לקהל", מספר פנחסי. "החלום הגדול שלי הוא לראות אנשים שרים את השירים שלי עם חיוך על הפנים, כשהם מלאים באושר".

לפני כשמונה חודשים הוציא פנחסי את סינגל הבכורה שלו, "לקפוץ", אך מודה כי לא היה מרוצה מהתוצאה. "רציתי להביא משהו כיף, צעיר, חדש - אבל הכל קרס. מצאתי את עצמי עסוק בכל מה שמסביב, חוץ מהמוזיקה", הוא מתאר בכנות.

את השיר החדש כתב כבר למחרת צאת הסינגל הקודם, כשהתכנס בחדרו כדי להזכיר לעצמו את המטרה האמיתית. "לא בשביל לייקים או תהילה - אלא בשביל לגעת באנשים. אני רוצה רק ליהנות, לכתוב ולשנות - זה כל מה שרציתי", הוא אומר.

ההפקה המוזיקלית של השיר בוצעה מתחילתה ועד סופה יחד עם בניה מדליון, שאותו פנחסי מתאר כחבר קרוב. "הייתי שם בכל הקלטה, בכל ערוץ. ניסינו שוב ושוב - עד שיצא טוב. עכשיו נשאר רק ליהנות".