עם מאיר חביב, לשעבר חבר הפרלמנט הצרפתי, שוחחנו בערוץ 7 על בחירתו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, לעמוד כראש חץ אירופי בתמיכה במדינה פלשתינית, מהלך אליו מצטרפות מדינות נוספות ביבשת.

"הרבה לא מבינים את מקרון, גם בצרפת", אומר חביב ומציין את מצבו הקשה של מקרון בפוליטיקה הצרפתית: "הוא הכי פחות פופולארי בצרפת. הוא לא מגיע ל-16 אחוז תמיכה. הוא נבחר כי לא רצו את לה-פן ולא כי רצו אותו. היום הוא חסר אונים, אין לו רוב בפרלמנט ופיזר את הפרלמנט כי רצה לקבל רוב. הוא לא מצליח ביחסים המתוחים עם אלג'יר, ובמקום להתנקם באלג'יר שמחזיקה אזרחים צרפתים ואינטלקטואלים צרפתים בכלא, הוא סימן את ישראל".

"נכון שיש עשרה מיליון מוסלמים בצרפת, נכון שהאנטישמיות בצרפת גוברת, נכון שהשמאל בפרלמנט הוא פרו חמאס ויש הפגנות אנטי ישראליות אבל לא הייתי מצפה להתנהגות כזו מצידו של מקרון ששוחחתי אתו הרבה והיום אף אחד לא מבין אותו. אף אחד לא סופר אותו בצרפת ומחוץ לצרפת וזו הבעיה שלו. בעוד שנה וחצי הוא חוזר לאלמוניות של נשיא לשעבר, בלי יכולת להיבחר שוב".

מוסיף מאיר חביב ומציין הערכות בצרפת לפיהן בקטאר יש השפעה רבה על הנשיא הצרפתי. קטאר, כמחזיקה בכסף ללא גבול רוכשת מועדוני ספורט מובילים ו"הם רוצים לקנות דמות אירופאית מכובדת, אבל הם תומכי טרור".

על החבירה של מדינות אירופה ליוזמותיו של מקרון, מזכיר חביב את ההגירה המוסלמית המאסיבית למדינות מערב אירופה, מה שמייצר השפעה של ממש. הדור השני של מיליוני המהגרים הולך לקלפיות ומשפיע. "בארבע עיניים הם אומרים לראש ממשלת ישראל שהם מבינים אותו, אבל זו הבעיה שלהם, שאירופה נכבשת על ידי האיסלאם הקיצוני", אומר חביב ומציין כי בעוד מהגרים שהגיעו מפולין אוקראינה ומדינות דומות התאקלמו וקיבלו עליהם את דין המדינה הקולטת, המהגרים המוסלמים הופכים לקיצוניים יותר ומבקשים להחיל במדינות שאליהן הם הגיעו את חוקי השריעה. למגמה הדרמטית הזו יש השפעה על הבחירות, וחביב לא שולל את האפשרות שמקרון כבר חושב על הקדנציה שתבוא בעוד שש שנים, ואליה בכוונתו להתמודד.

חביב מזכיר את הידידות שהייתה בינו לבין מקרון, אך קובע כי כיום יש סביבו יועצים "מאוד רעים", כלשונו, וחלקם גם תומכי חיזבאללה, הארגון שהרג חיילים צרפתיים. "צרפת הייתה צריכה להודות לישראל על חיסול חיזבאללה, ישראל עושה את העבודה המלוכלכת שאף אחד באירופה וגם בארה"ב לא עשה".

על הטענה לפיה מקרון תומך במדינה פלשתינית מתוך גישה שבכך יהיה פתרון שימנע אירועים קשים כדוגמת השבעה באוקטובר, אומר חביב כי גם הוא רוצה מדינה פלשתינית, אך בירדן, כפי שהמפות ההיסטוריות מראשית המאה הקודמת מראות. "הפתרון חייב לעבור דרך מדינה ששמונים אחוז ממנה כבר פלשתינאים", הוא אומר ומבהיר כי אין צורך לגרש את ערביי יהודה ושומרון לירדן, אלא להקים קונפסדרציה בינם לבין ירדן.

"אין פתרון אחר. שרון יצא מעזה עד הגרגר האחרון וניסה לתת להם את הכול ולעשות מדינה פלשתינית וראינו מה קרה. נתאר לעצמנו מה היה קורה אם זה היה המצב ביהודה ושומרון. אנשים היו נשחטים בנתניה, בחדרה ובתל אביב. זו המטרה שלהם, לא מדינה ליד ישראל אלא במקום ישראל".

בדבריו מציין מאיר חביב כי סקר של הלה-פיגרו בחן את עמדת הרחוב הצרפתי והעלה כי שבעים אחוזים מהציבור בצרפת תומכים בישראל ולא ברעיון ההכרה החד צדדית במדינה פלשתינית. עוד הוא מזכיר את התנאים שבעבר הציב מקרון למדינה פלשתינית ואף אחד מהם לא התקיים: הכרה של כל מדינות ערב בישראל, עזיבת החמאס, שחרור החטופים ושינוי משמעותי בהנהגת הרש"פ המושחתת. "אף אחד מהתנאים האלה לא קוימו ועכשיו הוא נותן ניצחון לחמאס. אין לחמאס סיבה לשחרר חטופים כי הם אומרים שעכשיו הם מקבלים מדינה פלשתינית בגלל השבעה באוקטובר", אומר חביב וקובע כי הצעד של מקרון אינו אלא צעד ישיר נגד ישראל ונגד האנושות.

עוד מדגיש חביב כי ההתעלמות הצרפתית מהאיום המוסלמי על היהודים תביא לפגיעה בצרפת עצמה ובאוכלוסיה הנוצרית. הוא מזכיר את האדישות כאשר נאנסה ילדה יהודיה בת 12 וכאשר נרצחו יהודים על אדמת צרפת, והדברים המשיכו הלאה לרצח כומר והרצחם של עוד מאות נוצרים בידי האיסלאם הקיצוני. "אני אומר לצרפתים תתעוררו, בשבילכם".

"במלחמה העולם השניה ששה מיליון נרצחו באירופה ולא הפגיזו את פסי הרכבות לאושוויץ, מה שהיה קל לעשות. אירופה, אמריקה והעולם שתקו. היום זה לא יקרה שוב כי יש מדינה יהודית חזקה, קטנה אבל מוסרית ודמוקרטית, מדינת ישראל".