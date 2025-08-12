כ־18 שנה לאחר שעלו לארץ, מספר הרב מרדכי ציון כי החזיק ברישיון נשק במשך שלוש שנים, אך ויתר עליו בשל תחושת אי־נוחות.

"לא הרגשתי נוח עם הנשק, אולי משום שלא זכיתי באותו זמן לשרת בצבא", סיפר לערוץ 7. רעייתו אף הזהירה אותו בהומור מפני מצב שבו ייאלץ "להילחם עם המטאטא" במקרה של מפגש עם מחבל.

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בשמחת תורה תשפ"ד 2023, חידש הרב ציון את רישיון הנשק. לאחר שקיבל את האקדח, בנו הבכור תיעד אותו מברך "שהחיינו", והסרטון הופץ ברשתות החברתיות. אחת התגובות המשועשעות הציעה להוציא ספר בשם "ברכת שהחיינו על נשק כהלכתה" - רעיון שהצית את יצירת ספרו החדש.

הספר, שנקרא "שו"ת יורה יורה - הלכות נשק", כולל עשרות שאלות הלכתיות ייחודיות: נשיאת נשק בשעת תפילה, ברכת כהנים עם נשק, קריאת התורה עם סכין צבאי, אמירת "שהחיינו" בעת רכישת נשק, כיסוי נשק בברכת המזון, טלטול נשק במקום ללא עירוב, ייצור אמצעי לחימה בשבת, נשיאת נשק על ידי אישה, ואף סוגיות הקשורות לטקסים ולשמחות.

לדברי הרב ציון, ההשראה הגיעה מדברי מורו ורבו, הרב שלמה אבינר, המצטט תכופות את המדרש המדמה את עם ישראל לכבשה בין שבעים זאבים - ומדגיש את הצורך באמצעי הגנה, כל זאת תוך הקפדה על כללי ההלכה.