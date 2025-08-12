גורם בכיר במוסד הנשיאות הפלסטינית, תחת הנהגתו של מחמוד עבאס (אבו מאזן), הכחיש את הדיווחים בישראל על תוכנית למנות אישיות פלסטינית לניהול רצועת עזה בהסכמת ההנהגה הפלסטינית.

ההכחשה מתייחסת לדיווח של אורי בלאו ב-ynet, לפיו בחודשים האחרונים מתנהל מהלך למנות את איש העסקים סמיר ח’לילה, שכיהן בעבר כמזכ"ל הממשלה הפלסטינית, למושל רצועת עזה.

את היוזמה מקדם ארי בן-מנשה, ישראלי לשעבר הפועל מקנדה. לדברי הגורם בלשכת אבו מאזן, הפרסום בישראל אינו נכון. הוא הדגיש כי הגורם היחיד המוסמך לנהל את רצועת עזה הוא "מדינת פלסטין", המיוצגת על ידי הממשלה הפלסטינית או ועדה מנהלת מוסכמת בראשות שר בממשלה.

הגורם הוסיף כי הסכמה כלשהי להקמת ממשל עצמאי בעזה נוגדת את הקו הלאומי הפלסטיני, משרתת את מטרות ישראל להפריד בין עזה לגדה המערבית ומסכנת את תושביהן. לדבריו, רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מהשטח הפלסטיני.