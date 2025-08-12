משפחות חטופים מפורום "תקווה" פרסמו היום מכתב פתוח לציבור, ובו הביעו סלידה מיוזמת השבתת המשק המתוכננת ליום ראשון הקרוב.

במכתב טוענות המשפחות כי המהלך "מחזק את החמאס ומחליש את ישראל", וקוראות להפנות את המאמצים לחיזוק החוסן הלאומי וערבות הדדית.

"עלינו לזכור מי האויב האמיתי שטבח בנו ב-7.10 ועדיין מתעלל בחטופים ומרעיב אותם", לשון המכתב. "השבתת המשק בזמן מלחמה תחליש את העורף, תפגע במשפחות רבות, ותסיט את תשומת הלב מהמאמץ המשותף לניצחון והשבת החטופים".

בפנייתן, קראו המשפחות לציבור להחליף שביתה במעשים חיוביים: "במקום לעצור - בואו נפעל. במקום לשבות - בואו נירתם". הן הדגישו כי ישנם פצועים בבתי החולים הזקוקים לתמיכה, לוחמים הזקוקים לציוד ומשפחות הממתינות לסיוע.

"כל אחד ואחת יכולים לבחור היום להיות חלק מהחיזוק של עם ישראל - בהתנדבות, בתרומה, בעזרה הדדית ובעשייה חיובית. זה הזמן להרים את הראש, לחזק זה את זו, ולהזכיר לעצמנו - עם ישראל חי, וממשיך לחיות בזכות האחדות שלנו", סיכמו.