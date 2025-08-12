חיילי פלוגה ג' של גדוד 299, המוצבים במוצב תל חזקה בגבול סוריה, מדווחים על היעדר מענה כשרות מתמשך במטבח הבסיס.

לטענתם, זה שלושה שבועות מופעל המטבח בידי טבח שאינו יהודי וללא משגיח כשרות, בניגוד לסיכומים שהושגו מול רבנות החטיבה והפיקוד.

על פי הנחיות הרב הצבאי הראשי, במטבח צה"לי נדרשים להימצא בכל רגע נתון שני טבחים יהודים. בפועל, בשל מצוקת כוח אדם, גורמי הלוגיסטיקה אינם עומדים בפקודות. כתוצאה מכך, מחלקת לוחמים שלמה אינה יכולה לאכול במטבח ונאלצת להסתמך על חמגשיות ופתרונות חירום זמניים - וזאת בזמן פעילות מבצעית רציפה.

החיילים מספרים כי לאחר פנייה לרבנות הצבאית נמצא טבח יהודי מוסמך שהסכים להגיע למוצב, אך לטענתם מפקד הגדוד סירב לאשר את הגעתו מסיבות שלישותיות - בניגוד להבנות הקודמות מול הרבנות. לדבריהם, מצב זה פוגע ברווחתם וביכולתם המבצעית. "דווקא בימים אלו, כשהשטח מתוח והכוחות נדרשים בכוננות מתמדת - לא ייתכן שחיילים יישארו ללא מענה בסיסי המאפשר להם לשמור על אורח חייהם ויכולת תפקודם", אמרו.

תגובת דובר צה"ל לערוץ 7: "צה"ל ובתוכו הרבנות הצבאית מקפידים ביתר שאת על תנאי כשרות לפי פקודות צה"ל. המטבח עומד בתקנים ובפקודות הצה"ליות. בעקבות אירוע נקודתי בו הייתה אי הקפדה על הנהלים, ניתן ללוחמים מענה זמני על-ידי גורמי הרבנות הצבאית, על בסיס חמגשיות בכשרות מהדרין. האירוע מוכר וטופל בהתאם".