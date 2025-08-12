מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, תועד היום (שלישי) כשהוא לוחץ יד למפגינים מול ביתו שנשאו שלט "ממשלת אוכלי מוות, בחרו לרצוח".

סגן השר אלמוג כהן קרא לזמן לבירור את האלוף בר בעקבות התיעוד. "פניתי כעת לשר הביטחון בדרישה לזמן לבירור את מפקד חיל - האוויר, תומר בר, לאחר הסרטון שהתפרסם הבוקר בהפגנה מול ביתו, שבו הוא לוחץ יד למסיתה אשר החזיקה שלט של "ממשלת אוכלי מוות". אני מתקשה להאמין כי מפקד חיל -האוויר, מסכים עם הכתוב שם, בעוד חייליו ומפקדיו פועלים להגנת הארץ בשם אותה ממשלה.

אני רואה לנכון להזכיר כי מפקדי וחיילי צה"ל צריכים לשמור על ניטרליות פוליטית בשם הדמוקרטיה ולמען השמירה על המדינה אותה הקמנו בזכותם של הנופלים והגיבורים", דברי סגן השר.