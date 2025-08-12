גבר בן 50 נחקר היום (שלישי) בחשד להתעללות בבעלי חיים, בעקבות תיעוד בו הוא נראה לכאורה מכה באמצעות מקל את הכלב של משפחתו במבשרת ציון.

החשוד במעשה עוכב בעקבות דיווח שהגיע למשטרה והועבר לאחר מכן לחקירה לחקירה. "מדובר באלימות קשה שזעזעה את בני המשפחה, שהזעיקו אותנו במהירות", נמסר מהמשטרה.

"אנו רואים בחומרה כל פגיעה בבעל חיים ונפעל לחקור את המעורבים ולמצות עמם את הדין".

מדובר במקרה שני תוך כמה ימים של חשד להתעללות בכלב משפחתי. שלשום נעצר משה ברששת מאור יהודה בחשד שהטיח את כלבו בקיר מעלית בעוצמה. לאחר חקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים.