"תשתוק, משתמט" - עימות בוועדת חוץ וביטחון צילום: ערוץ הכנסת

סערה פרצה היום (שלישי) בישיבת ועדת חוץ וביטחון בראשות היו"ר החדש ח"כ בועז ביסמוט.

ח"כ ינון אזולאי מש"ס האשים את ח"כ אלעזר שטרן מיש עתיד בשחצנות ושטרן הגיב: "תשתוק משתמט".

ח"כ ביסמוט אמר "אנחנו רוצים לעשות חוק גיוס משמעותי. באנו לעשות חוק גיוס רציני. אמיתי ונכון. אין לנו את הלוקסוס לתהליך ארוך. המדינה צריכה את החוק הזה".

ח"כ רם בן ברק תקף את ביסמוט על סירובו לפגוש את חברי אחים לנשק עד שיתחייבו לסרבנות. "אתה לוקח חלק בקמפיין שעושה דה לגיטימציה ומנסה להפיל אשמה על חבורה פטריוטית שנכנסה לואקום במלחמה כשהממשלה נעלמה. נתת כיו"ר ועדה לפשיסטים לדבר. ההחרמה חמורה מאד כשבאותו זמן אתה מנהל שיחות עם גורמים חרדים שקוראים לסרבנות". ביסמוט: "לא חוזר בי, הייתי חותם אלף פעמים. בתקופה שלך לא עבר חוק גיוס בתקופה שלי יהיה".

ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם באכ"א, תא"ל שי טייב, אמר שצה"ל מעריך כי שנת הגיוס 2024 (יולי 2024-יוני 2025) תסתכם בגיוס של 2,940 חרדים. לדבריו, "זה הרבה יותר מ-1,800 והרבה פחות מהיכולות שלנו ורחוק מאוד מצרכי הצבא".