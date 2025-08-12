קרן הינד ראג'ב וארגון זכויות האדם הפלסטיני PCHR הגישו תלונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי נגד גורמים ישראליים שלטענתם אחראים לחיסולו של מחבל חמאס אנאס אל-שריף, ששימש במקביל לפעילותו בארגון הטרור הרצחני גם ככתב ברשת אל-ג'זירה.

בין המוזכרים בתלונה: סגן הרמטכ"ל אלוף אייל זמיר, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר, מפקד פיקוד הצפון אלוף יניב עשור, קצין בכיר ביחידת 8200, מפקד בסיס פלמחים, מפקד טייסת "הנחש השחור" ודובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי.

צה"ל הודיע אתמול כי חיסל בעזה את א-שריף, שניצל את מעמדו כעיתונאי כדי לקדם פעולות טרור. בהודעה הצבא צוין כי המחבל שימש כראש חוליה בחמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד ישראל וצה"ל.

צה"ל חשף בעבר מידע מודיעיני בעבר ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה, אשר אישרו את שיוכו הצבאי לארגון הטרור חמאס. המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אלג'זירה להתנער.