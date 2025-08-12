מדינות העולם ממשיכות להיכנע לקמפיין "ההרעבה" של החמאס. בהצהרה משותפת של שרי החוץ של 25 מדינות מרחבי העולם, הם קוראים לישראל לאפשר "הצפה של עזה בסיוע הומניטרי" וטוענים כי המצב בעזה "הפך לבלתי נסבל".

בהצהרה כותבים שרי החוץ של 25 המדינות כי "הסבל ההומניטרי בעזה הגיע לרמות בלתי נתפסות. רעב מתפתח לנגד עינינו. נדרשת פעולה דחופה כעת כדי לעצור את הרעב. יש להגן על המרחב ההומניטרי, ואסור לעולם להפוך את הסיוע לפוליטי. עם זאת, עקב דרישות רישום חדשות ומגבילות, ארגונים לא ממשלתיים בינלאומיים חיוניים עלולים להיאלץ לעזוב את השטחים הכבושים באופן מיידי, דבר שיחמיר עוד יותר את המצב ההומניטרי.

אנו קוראים לממשלת ישראל לספק אישור לכל משלוחי הסיוע הבינלאומיים של ארגונים לא ממשלתיים ולבטל את חסימת הפעילות של גורמים הומניטריים חיוניים. יש לנקוט צעדים מידיים, קבועים וקונקרטיים כדי להקל על גישה בטוחה בקנה מידה גדול עבור האו"ם, ארגונים לא ממשלתיים בינלאומיים ושותפים הומניטריים", כתבו שרי החוץ.

הם הוסיפו קריאה להפסקת המלחמה, שחרור החטופים הישראלים, והפסקת אש שתאפשר את המשך כניסת הסיוע לעזה. "אנו אסירי תודה לארה"ב, קטאר ומצרים על מאמציהן לדחוף להפסקת האש ולחתור לשלום. אנו זקוקים להפסקת אש שתוכל לסיים את המלחמה, לשחרור בני ערובה ולכניסת סיוע לעזה דרך היבשה ללא הפרעה".

במקביל, ארגון הבריאות העולמי דורש מישראל לאפשר לו לאגור מלאי גדול של תרופות, לפני כיבוש הרצועה על ידי ישראל. "אנחנו רוצים לאגור תרופות, וכולנו שומעים על כך שמותר להכניס אספקה הומניטרית נוספת. ובכן, זה עדיין לא קורה, או שזה קורה בקצב איטי מדי. 52 אחוזים מהתרופות אינן במלאי. ארגון הבריאות העולמי הצליח להביא פחות אספקה ממה שרצה בשל ההליכים המסובכים, והמוצרים שעדיין לא קיבלו אישור להיכנס", אמר ריק פיפרקורן, נציג ארגון הבריאות העולמי לעזה ויהודה ושומרון.