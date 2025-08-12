החייל רועי גרוס שנפצע קשה בבסיס הקריה שבתל אביב מקריסת מעלית מורדם ומונשם בבית החולים.

מחקירה ראשונית עלה כי רועי ניסה לצאת ממעלית שנתקעה ואז, מסיבה שעדיין אינה ברורה, נמחץ מהמעלית ונפצע קשה.

אימו של רועי, טלי קראוס גרוס כתבה בעמוד הפייסבוק שלה: "ילד אהוב שלי, אתה חזק וצעיר, בונים על הנחישות והכוחות שלך שתחזור אלינו בריא בגופך ונפשך. עד היום לא ויתרת על שום דבר שרצית להשיג, עכשיו זה הזמן להשיג את הדבר החשוב בעולם - חייך. אנחנו איתך כאן כל הזמן, שומרים ומחכים. שולחים לך כוחות ואנרגיות ומחכים כבר לחיבוק שלך. אוהבים אותך עד השמיים וחזרה ועוד פעם ועוד פעם ועוד".

גם אביו שיתף, "רועיקוש, אהוב ליבי ילד שלי, אתה ישן חזק בטח חושב ומתכנן את הצעד הבא בשח, חולם על אמוש טלי שבדיוק אתמול אפתה לך עוגיות פריזר לצבא, תומר אחיך וכמו שאתם קוראים אחד לשני 'אח שלי היקר' ונויה אחותך האלופה שעוד מעט באה לכסח את שניכם והילה שלך המקסימה שלא זזה ממך. אלוף שלנו, ילד מהמם, צנוע ואדיב שתמיד מגן על חלשים, אתה הלב שלנו".

"אני מסתכל במוניטור על פעימות ליבך, אתה חזק", הוסיף אביו. "עינייך עצומות ולמרות שכך, מצליח לראות אותך מחייך, אפילו בשנתך, הכל בסדר אבוש, תיכף אקום! עוד קצת.. תן לחשוב. רועיקוש, חייבים לקום לים, אז יאללה קדימה הגיע הזמן. אנחנו מחכים שתתעורר רועיקוש ולא נזוז ממך עד שזה יקרה. ורק דבר אחד אייחל בחיי, ריבונו של עולם, מקור החיים והחסד, אנא ממך, שלח לרועיקוש רפואה שלמה וחזק אותו. יהי רצון מלפניך שיהיה זה פרק של תקווה, אור שמחה ושנזכה כולנו לראותך רועיקוש חוזר לאיתנך, בבריאות שלמה, עטוף באהבה. אנא".