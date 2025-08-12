ראיתי לנכון אני הקטן לעורר את חברי הרבנים שליט"א ואת כבוד מורנו ורבנו, הרבנים הגאונים, זקני רבני הציונות הדתית שליט"א בעניין הקריאות להמשיך במלחמה בעזה ויהי מה!

אני מסכים בעיקרון כמו כל יהודי בר דעת שהיה צריך לצאת למלחמת חורמה והכרעה של החמס ימ"ש. אנו כרבני קהילות ומנהיגי ציבור, יודעים גם יודעים, כי ישנו מצב רצוי ומצב מצוי, וגם בשאלות של מצבים בדיעבד, בהפסד מרובה, בשלום בית וכו', אנו מחפשים קולות בהלכה ושעת הדחק, דוחקת ללא ללכת בדרך של לכתחילה. אלא למצוא את דרך ההיתר, הקולא.

גם בענייני הנהגת המדינה, המדיניות, המלחמה, דת ומדינה, משפט וצדק ועוד נושאים העומדים ברומו של עולם לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, ואנחנו בראשית צמיחת גאולתנו. ויהי רצון שנזכה בקרוב לגאולה שלימה בע"ה.

תמיד דרכה של הציונות הדתית וראשי ההנהגה והרבנים הגאונים, חבר הרבנים בראשות הרב ישראלי זצ"ל, הרב הרצוג זצ"ל ולאחריהם הרב שפירא והרב אליהו זצ"ל היה לחפש קו עדין ומחבר שימשיך את שם ה' על המדינה ועל הנהגותיה גם אם לא באופן מלא.

כמדומני שאנו צריכים להכיר במציאות המרה שאין הנהגת המדינה בידינו ולא הנהגת הצבא והשב"כ ולא בית המשפט השולט ביד רמה לדאבון ליבנו.

גם אם החיילים האמיצים והגיבורים, רבים מהם באים מבני הציונות הדתית, ואף הקיזו את דמם הי"ד, במלחמה נוראה זו, עדיין המציאות היא שהם שולטים בתקשורת, ברחוב, במשפט, בצבא, בייעוץ המשפטי הרקוב ובפצ"רית, צריכים להכיר במציאות ולא לעצום עינים. אנחנו צדיקים, מוסרי נפש וכו', אך אין לנו הכוח השלטוני עדיין - זו המציאות!

המסקנה החד משמעית לענ"ד: אי אפשר לצאת למלחמה במציאות המורכבת הנ"ל - ללא הסכמת רוב העם והציבור והמפלגות, יוצאים רק מאוחדים, כחילותיו של אחאב ואין יוצאים למלחמה עם דלטורים כחיילותיו של דוד המלך ע"ה, הדלטוריא של אנשי קפלן וסיעתם - מרפה את ידי הלוחמים ואת מקבלי ההחלטות ומחזקת את האויב לצערנו.

ככה אסור לצאת למלחמה ואסור לנו להראות כרודפי מלחמה ולהביא חלילה לשפיכות דמים של חילינו הצדיקים לשווא.

נקודה חשובה: למלחמה צריך סייעתא דשמיא כמו שהיה במלחמה נגד איראן. מדינה וצבא ויועצת משפטית שנלחמת נגד בני הישיבות ללוקחם למאסר - חלילה וחס לא יכולה להצליח וד"ל.

אנא, אני קורא לכם רבותי, לעורר את מקבלי ההחלטות למעלה, הפוליטיקאים, לקרוא את המפה והמציאות וליצור אחדות בעם! אני מצטרף בלב שלם לקריאתו של הרב יעקב אריאל שליט"א ליצור גוף שיקדם את ההבנות בעם, באומה ובמדינה, והאמת והשלום אהבו.