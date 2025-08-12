תיעוד המחבלים שפעלו בחסות סמל מזויף של ארגון בינלאומי צילום: דובר צה"ל

צה”ל מפרסם כי בתקיפה אווירית ממוקדת חוסלו בשבוע שעבר חמישה מחבלים חמושים, אשר שהו בסמוך לרכב שסומן בסמל ארגון הסיוע ההומניטרי הבינלאומי "המטבח המרכזי העולמי" (WCK), למרות שלא היה לו כל שיוך לארגון, תוך שהיוו איום על כוחותינו.

המחבלים הדביקו את הסמל במכוון ולבשו ווסטים צהובים, בניסיון להסוות את פעילותם ולהימנע מפגיעה, תוך שימוש ציני במעמד ובאמון שמקבלים ארגוני הסיוע.

נציגי מת”ק עזה במתפ”ש אימתו את המידע עם ארגון ה-WCK, אשר אישר כי לרכב שנצפה ברצועה עם סמל הארגון אין קשר לפעילות הארגון.

בימים האחרונים זוהה הרכב במרחב דיר אל-באלח, כשבסמוך אליו מספר מחבלים חמושים אשר היוו איום על הכוחות בשטח. בסגירת מעגל מהירה, כלי טיס של חיל האוויר חיסל את המחבלים.