נהגו של שר המשפטים יריב לוין החליף היום (שלישי) את מנעול לשכת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה - והיא לא הצליחה להיכנס למשרדה.

בלשכת השר לוין לא הכחישו את הדיווח והגיבו: "מדובר בטענה שהיא לא פחות מהזויה. המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב מיארה.

הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמה להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה", לשון תגובת לשכת לוין.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בחריפות: "בזמן שהחטופים מתים בעזה וצה"ל נלחם על חיינו, שר המשפטים נוהג כאחרון העבריינים ומפר פסיקות ברורות של בית המשפט. בשעתה הקשה ביותר של ישראל יש לנו ממשלה של משתמטים, מושחתים, ופורעי חוק".