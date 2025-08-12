נתניהו על המחלוקות עם סמוטריץ' i24NEWS

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לביקורת של השר בצלאל סמוטריץ' על התוכנית לכיבוש עזה.

"אני מאוד מעריך ומכבד את בצלאל אבל לא תמיד אני מסכים איתו והוא מסכים איתו. תיארתי את כל ההסתייגויות שהיו במהלך המלחמה בעיקר מהשמאל.

היו גם הסתייגויות מימין ואנשים שעזבו את הממשלה. אני חושב שבראייה לאחור - כל החלטה שקיבלתי - היתה נכונה ומוצדקת והביאה לתוצאות. אני לא בטוח שיש ביני לבין בצלאל חילוקי דעות אמיתיים בעניין הזה", דברי נתניהו בראיון לשרון גל ב-i24news.

ראש הממשלה הבהיר כי הורה למערכת הביטחון לקצר את הזמן לכיבוש עזה וציין כי הוא אינו מתכוון להסכים עוד לעסקאות חלקיות. "במסגרת הדיון על התנאים שלנו, שחרור כל החטופים, החיים והחללים כאחד, אנחנו נמצאים בשלב של עסקה אחת - לא חוזרים אחורה.

אני חושב ששמעת את הנשיא טראמפ, הוא אמר את מה שגם אני אמרתי: אני חושב שזה מאחורינו. ניסינו, עשינו כל מיני ניסיונות, הלכנו כברת דרך, אבל התברר לנו שהם בסך הכל מוליכים אותנו שולל ובכל מקרה ישאירו בידיהם הרבה חטופים, גם חיים וגם חללים. ואנחנו רוצים את כולם, אני רוצה את כולם, גם את החיים וגם את החללים, ולכן על זה אנחנו הולכים ואני לא אומר לך שאני לא אהיה מוכן לדון בזה, אני רוצה להחזיר את כולם במסגרת סיום המלחמה בתנאים שלנו", דברי נתניהו.

ראש הממשלה התייחס גם לעימות מול איראן. "כל הזמן אנחנו ערוכים לקראת האפשרות של פעולה איראנית, וקודם כל פעולה של ניסיון לבנות מחדש את תוכנית הגרעין שלהם". אני אמרתי שעקרנו את הסרטן הזה. שני גושי סרטן שאיימו על הקיום שלנו: הסרטן של תוכנית הגרעין לבנות פצצות אטום, והסרטן של תוכנית הטילים לייצר 20,000 טילים בליסטיים קטלניים".

נתניהו נשאל האם פרויקט הגרעין האיראני הושמד, והשיב: "הוא הורחק בשנים טובות, זה אני יכול להגיד. הוא כרגע לא במצב שהם יכולים לקדם את התוכניות שהם זממו לקדם. נשאר להם 400 קילו אורניום מועשר. ידענו מראש שזה לא ייפגע, זה (האורניום) תנאי הכרחי אבל זה לא תנאי מספיק כדי לייצר פצצות גרעין. יש הרבה גורמים שצריך... אני לא אכנס לפרטים, אבל אנחנו עוקבים אחרי זה בשבע עיניים יחד עם ידידנו האמריקאים".

נתניהו הגיב גם לסרטון שפורסם של ח"כ אריה דרעי מדבר עם בחורי ישיבה נגד גיוס. "אני לא חושב שדרעי אמר שלא צריך ללכת לשרת בצה"ל, דווקא השרים שלו, בני המשפחה שלו, הם משרתים. אם הכוונה או הפרשנות הייתה שלא צריך לשרת בצה"ל - אני נגד זה, זה ברור כשמש".

על חוק הגיוס אמר "אני הולך להעביר חוק שבפעם הראשונה מאז הקמת המדינה, כמעט 80 שנה, הולכים לגייס אלפי חרדים מידי שנה. זה החוק. לזה הם קוראים 'חוק ההשתמטות'. הם רוצים לבטל את הגיוס של אלפי החרדים. הם רוצים לבטל את השינוי ההיסטורי שאנחנו עושים כאן והם נאבקים בזה. זה הכל פוליטי, הכל בא מעיוות וסילוף של כוונות. זה יקרה מיד אחרי הפגרה".