נשיא ארה"ב לשעבר, ג'ו ביידן, נאלץ לוותר על ביקור בספינת הצי האמריקאי, "עקב מספר הצעדים הנדרש כדי לעלות על הספינה".

רשת "פוקס ניוז" חושפת תכתובות דואר אלקטרוני מהן עולה כי הסוכנויות הממשלתיות בממשל ביידן החליטו לבטל ביקור של הנשיא לשעבר בספינה רב-משימתית, כדי לא לגרום לו ללכת יותר מדי צעדים. תכתובות הדואר האלקטרוני התפרסמו במסגרת בקשה של ארגון "להגן על אמון הציבור", ארגון ממשלתי לא מפלגתי.

על פי התכתובות, במהלך ביקור של ביידו במספנה של הצי האמריקאי בפילדלפיה בחודש יולי 2023, הוא היה אמור לבקר בספינה הרב-משימתית המוצבת שם. אחד מראשי המנהל הימי של ארה"ב שלח בתאריך 17 ביולי מייל למשרד התחבורה, בו כתב כי "לא מתוכנן ביקור בכלי השיט NSMV לאחר שהבית הלבן הבין כמה צעדים נדרשים כדי לעלות על הספינה".

ההחלטה לוותר על ביקור בכלי השיט במספנה התקבלה קצת יותר מחודש לאחר שביידן התמודד עם שאלות בנוגע לחדותו הנפשית והפיזית כאשר מעד ונפל על הבמה בטקס סיום לימודים של האקדמיה לחיל האוויר בקולורדו. הבית הלבן מסר אז כי הנשיא מעד על שק חול וכי לא נפצע מהנפילה, אולם מיד לאחר האירוע החלו להתעורר חששות לגבי מצבו הפיזי והנפשי של הנשיא לשעבר.