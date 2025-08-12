הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע אתמול (שני) ללשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ בניסיון לאשר את רשימת המינויים בצבא שעוררה קרב מילולי חריף בין השניים - אולם מזכירת השר הודיעה לו כי לא יוכל לפגוש את כ"ץ.

גורמים בצה"ל טענו כי זמיר הגיע לפגישה שתואמה מראש, אך נאמר לו שהשר עסוק. בלשכתו של כ"ץ הגיבו כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה שהשר לא פנוי - ולמרות זאת זמיר החליט להופיע.

בחדשות 12 דווח כי כבר ביום חמישי היו שר הביטחון והרמטכ"ל אמורים להיפגש וכ"ץ ביקש לשמוע בפגישה על המינויים הצפויים. לשכת הרמטכ"ל החליטה לבטל את הפגישה.

ביום שישי ביקש עוזר הרמטכ"ל מלשכת שר הביטחון פגישה של רבע שעה בין השניים. במשרד הביטחון דחו את הצעה ורמזו כי היא לא מכבדת את הצורך בדיון מעמיק בנושא המינויים.

בלשכת שר הביטחון גם ביקשו מלשכת הרמטכ"ל לדחות את פרסום הסיכומים על דיון השיבוצים עד ליום חמישי, שאז נקבעה פגישה מסודרת בין השניים.

עוד דווח כי בצבא החלו להדליף את רשימת המינויים כשהשר כ"ץ למד עליה מהתקשורת.