מונדו דופלנטיס זכה שלוש פעמים בתואר אתלט השנה בעולם, מתוכן שנתיים ברציפות. פעמיים ברציפות הוא גם הוכתר כאלוף אולימפי, אלוף העולם ושלוש פעמים ברציפות זכה בתואר אליפות אירופה.

ועם כל זאת, דבר אחד אותו הוא עושה יותר פעמים ביחד מכל אלה, הוא לשבור את שיא העולם שלו עצמו ולקבוע שיאים חדשים.

לא פחות מ-12 פעמים קבע קופץ המוט השבדי שיא עולם, כאשר הערב (ראשון) הוא עשה זאת בפעם ה-13.

הערב, חודשיים אחרי שקבע שיא עולם לעיניי אוהדיו ומשפחתו בתחרות שהתקיימה בבירת שבדיה שטוקהולם, קבע דולפינטס שיא עולם חדש.

קופץ המוט השבדי בן ה-25 חצה את רף 6.29 המטרים בתחרות המתקיימת בבודפשט בירת הונגריה ובכך כאמור שבר את שיא העולם שלו עצמו שקבע לפני כחודשיים. השמיים הם הגבול?