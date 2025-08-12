הרמטכ"ל אייל זמיר מקבל ייעוץ באופן קבוע מצד רשימה של גורמים שכבר אינם חלק מהמערכת הצבאית, כך נחשף בכאן חדשות.

על פי הדיווח, פורום הייעוץ הסודי של הרמטכ"ל כולל את השר לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במילואים ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, מתן דנסקר ולירן דן שהיה דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

עדו דווח כי עוזרו של זמיר, אלוף משנה אלון לניאדו, מקיים קשר רציף עם עיתונאים ומתדרך אותם - בניגוד לנהלים הקובעים כי רק יחידת דובר צה"ל מוסמכת לכך - ואף הגביר את קשריו עם הכתבים במהלך המשבר האחרון בין זמיר וכ"ץ.

מדובר צה"ל נמסר כי המידע שגוי וכי לניאדו אינו עומד בקשר עם כתבים.