מעל 1,500 חולצות נמכרו וכ-45,000 שקלים נאספו. בכל השנה יש ביניהם חילוקי דעות, אך הפעם כולם התאחדו יחד לזכרו של שחקנם שנפטר במהלך העונה האחרונה.

אוהדי מכבי חיפה, על ארגוני האוהדים השונים, התאחדו יחדיו בכדי להנציח את זכרו של שחקנם האהוב שנפטר לקראת סיום העונה האחרונה, גדי קינדה ז"ל.

אחרי שהמועדון הירוק הנציח את קינדה באמצעות ארון תפילה מאובזר באצטדיונם הביתי, אוהדי הקבוצה החליטו לצאת גם הם במיזם לזכרו של שחקנם האהוב, מיזם מרגש וחשוב במיוחד.

לבקשת משפחת קינדה, הוחלט כי האוהדים יגייסו כספים על ידי מכירת חולצות ושאר דרכים, כאשר הרווחים כולם יילכו למחלקת אונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי רמב"ם שבחיפה.

על פי אוהדי הירוקים מהכרמל, מעל 1,500 חולצות נמכרו וכ-45,000 שקלים גוייסו והועברו לטובת שדורג 2 חדרי טיפול מיוחדים במחלקה.

"מאז סיום המכירה קיימנו מספר פגישות עם צוות המחלקה על מנת להחליט מה תהיה מהות התרומה בהתאם לצורכי החולים, ולבסוף הוחלט על שדרוג 2 חדרי הטיפולים במחלקה", נכתב בהודעת ארגון 'הקופים הירוקים'.

"לחדרים אלו מגיעים הילדים לפני ההליך הרפואי שאותו הם צריכים לעבור, ולאחר ההליך הרפואי חוזרים לחדר ונדרשים להיות בשכיבה מוחלטת כשעתיים אחרי הליך לא פשוט בכלל. בזכות התרומות שלכם, התחלנו בפרויקט השדרוג של אותם חדרים על מנת לשפר במעט את השהות של הילדים. החדרים יאובזרו בטלוויזיות חכמות שיהיו שתולות בתקרה על מנת לאפשר לילדים לצפות בהן גם בשכיבה מוחלטת. השדרוג יכלול עבודות בינוי, סלילת תשתיות תקשורת, התאמת הטלוויזיות למבנה התקרה וכמובן רכישת טלוויזיות חכמות שיאפשרו מגוון שימושים בהם, גם לצפייה וגם למשחקים".

"אנו רוצים להגיד לכם תודה ענקית על שיתוף הפעולה והאפשרות להוציא את הפרויקט הזה לפועל. בלעדיכם זה לא היה קורה", נכתב בהודעתם.