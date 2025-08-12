טרגדיה בחולון: גבר איבד את הכרתו וטבע במקווה טהרה ברחוב מפרץ שלמה בעיר.

צוות מד"א שהוזעק למקום ביצע בו פעולות החייאה בסיומן נאלץ לקבוע את מותו.

חובש מד"א ישראל צאידי סיפר: "הגענו לתוך שטח המקווה שם שכב גבר מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ולאחר החייאה ממושכת לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בתוך כך, הבוקר הודיעה המשטרה, כי אותר ללא רוח חיים צעיר בן 18 שטבע למוות סמוך לחוף אולגה בחדרה. צוות מד"א קבע את מותו במקום.

הצעיר נכנס למים עם שלושה מחבריו, במקום שיש בו סלעים רבים. כל הארבעה נסחפו אל תוך הים, אך שלושה מהם הצליחו לחלץ את עצמם מהמים והיו באפיסת כוחות.

מסוק וסירות של חיל הים והשיטור הימי סייעו בחיפושים, בנוסף ליחידת הצוללים של המשטרה, אך בשעות הבוקר כאמור אותר ללא רוח חיים.

ממד"א נמסר כי הדיווח על איתור הצעיר התקבל במוקד הארגון במרחב שרון בשעה 06:25 "חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על צעיר כבן 18, ללא סימני חיים, וקובעים את מותו במקום", נמסר.

חובש בכיר במד"א ירין חרבי סיפר: "כשהגענו לחוף חילצו אלינו צעיר כבן 18, לאחר שטבע וככל הנראה שהה במים זמן רב. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלות בגב ובפנים. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".