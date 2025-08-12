סוכנות הידיעות AP דיווחה הערב (שלישי) כי ישראל מקיימת מגעים עם דרום סודן במטרה לבחון אפשרות של העברת פלסטינים מרצועת עזה למדינה שבמזרח אפריקה, כחלק ממהלך רחב יותר לעודד הגירה המונית מהרצועה.

על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לממש את חזונו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעזיבה מרצון של חלק גדול מאוכלוסיית עזה.

שר החוץ של דרום סודן ומשרד החוץ בירושלים סירבו להתייחס לנושא.

ג'ו סלוויק, מייסד חברת לובינג אמריקנית הפועלת מול דרום סודן, מסר כי משלחת ישראלית מתכננת ביקור לבחינת הקמת מחנות לפלסטינים. לדבריו, ישראל צפויה לממן את המחנות הללו.

במקביל, שני גורמים מצריים אישרו כי הם מודעים למגעים ופועלים לשכנע את דרום סודן שלא לקבל פלסטינים משטחי עזה.

על פי הדיווח, דרום סודן מעוניינת בהידוק הקשרים עם ישראל וייתכן שתראה ביוזמה זו דרך לשפר את יחסיה עם ממשל טראמפ, כולל הסרת סנקציות.