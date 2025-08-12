פרופ' אבי שגיא התייחס בהרצאה במכון הרטמן לשאלה 'האם נכון לשחרר חטופים במחיר עסקה עם חמאס?'.

"אנחנו יודעים בדיוק מה מצבם של החטופים. הם חווים בכל רגע את מותם. כעת עומדת השאלה האם נכון לפעול כדי לשחרר אותם במחיר של אופציה עתידית לסיכון", הצהיר הרטמן.

הוא הוסיף כי "התשובה היא פשוטה וחד משמעית. הכלל התלמודי קובע - ברי ושמא - ברי עדיף. העתיד פתוח, העתיד מה שנתון בידי המדינה והחברה לתקן אותו. אם אתה אומר שאם עכשיו לא נגמור את החמאס הוא יישאר בעתיד - מה שאתה אומר הוא הזמנה ששוב יקרה השבעה באוקטובר.

אי אפשר להפקיר מוות ודאי של חטופים כי מדינה שאומרת את זה מועלת בחובתה הבסיסית להגן על אזרחיה והחיים בה", סיכם.