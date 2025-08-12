השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ערך היום (שלישי) סיור שטח בגבעות וחוות גוש עציון, ונפגש עם המשפחות והנערים המתגוררים במקום.

בין היתר ביקר השר יחד עם חברי כנסת וקציני מחוז ש"י שהתלוו לסיור, בגבעת מעלה תדהר הסמוכה למיצד וחוות הראל הסמוכה לתקוע.

השר סיפר לתושבים על השינוי שהוא מוביל במשטרה מאז מינויו לתפקיד, ועל כך שהוא מדגיש לשוטרים כי פעילים בהתיישבות צריכים לקבל יחס זהה לכל אזרח אחר במדינת ישראל. השר אף ציין כי משטרת מחוז ש"י כיום שונה בתכלית מימים עברו בהן התנכלה תכופות להתיישבות.

לשאלת השר האם השינוי מורגש בשטח, השיבו התושבים כי אכן יחס המשטרה הפך במרבית המקרים למכבד והגון והטיפול בתקיפות רועי הצאן השתפר משמעותית. "מאז שעלינו לגבעה התרחשו כאן ארבעה אירועי תקיפה, שברובם אכן נעצרו לפחות חלק מהפורעים. זה דבר לכאורה בסיסי אכן באופן אבסורדי לא היה בעבר, וצריך שילך ויתעצם בעז"ה", סיפר אבישי ישמח, רועה צאן ממעלה תדהר.

לצד הדברים על השינוי שמורגש בהתנהלות המשטרה, הלינו תושבים על אירועים אחרים שהתרחשו בחודשים האחרונים. השר שמע את הדברים והדגיש כי הדברים אינם מקובלים עליו והוא יברר את הנושאים שדוברו בפגישה.

"הדרך לכאן הייתה דרך חתחתים שאפילו הג'יפ בו הגענו התקשה להתמודד איתה, אך היה חשוב לי להגיע דווקא לכאן, לשטח, לגבעות וחוות החזית, כדי להגיד בצורה הכי ברורה: אנו עומדים לצד ההתיישבות ולצד החלוצים שבונים את הארץ בגופם, ונותנים להם גיבוי מלא", אמר בן גביר.

"כשר לביטחון לאומי חרטתי על דגלי את טיפול נוקשה בתופעות הטרור והאלימות ושיפור הקשר בין משטרת ישראל לציבור המתיישבים. שמחתי לשמוע מהנערים והמשפחות כי המדיניות שאני מוביל מחלחלת לשטח, ואנו נדאג שהדבר יימשך", הוסיף השר.